«Страна»: полковник СБУ покончил с собой из-за высшего руководства

Следователи выясняют мотивы самоубийства Дмитрия Бакаева
В Киеве полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Бакаев покончил с собой. Перед смертью он пожаловался на свое руководство, сообщили в украинском издании «Политика Страны» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Происшествие случилось 25 августа. В своем рабочем кабинете <…> был обнаружен заместитель начальника управления спецсвязи СБУ Дмитрий Бакаев», — передает издание. Уточняется, что перед смертью полковник обвинил во всем руководство.
Сейчас следствие занимается выяснением мотивов суицида. Были допрошены несколько сотрудников службы безопасности.
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