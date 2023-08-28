«Страна»: полковник СБУ покончил с собой из-за высшего руководства

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Следователи выясняют мотивы самоубийства Дмитрия Бакаева Фото:

В Киеве полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Бакаев покончил с собой. Перед смертью он пожаловался на свое руководство, сообщили в украинском издании «Политика Страны» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Происшествие случилось 25 августа. В своем рабочем кабинете <…> был обнаружен заместитель начальника управления спецсвязи СБУ Дмитрий Бакаев», — передает издание. Уточняется, что перед смертью полковник обвинил во всем руководство.

Сейчас следствие занимается выяснением мотивов суицида. Были допрошены несколько сотрудников службы безопасности.

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В Киеве полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрий Бакаев покончил с собой. Перед смертью он пожаловался на свое руководство, сообщили в украинском издании «Политика Страны» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. «Происшествие случилось 25 августа. В своем рабочем кабинете <…> был обнаружен заместитель начальника управления спецсвязи СБУ Дмитрий Бакаев», — передает издание. Уточняется, что перед смертью полковник обвинил во всем руководство. Сейчас следствие занимается выяснением мотивов суицида. Были допрошены несколько сотрудников службы безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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