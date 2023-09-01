Франция ускорит подготовку украинских военных

01 сентября 2023 в 23:56 Размер текста - 17 +

Подготовка укринских солдат во Франции завершится досрочно Фото: U. S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция планирует досрочно завершить подготовку семи тысяч военных Украины. Программа завершится уже этой осенью, заявил глава минобороны страны Себастьян Лекорню. «Осенью мы завершим эту программу с опережением сроков», — цитирует слова Лекорню издание Le Figaro . Он уточнил, что первоначально семь тысяч военных должны были завершить обучение до конца 2023 года. По словам Лекорню, Франция обучает каждого червертого военного Украины, который отправлен на переподготовку в страны Европы. Он добавил, что в стране готовы к долговременному сотрудничеству и планируют обучить еще и офицеров украинской армии. Ранее стало известно, что инструкторы из Франции не переживают по поводу смерти украинских солдат после их обучения. Об этом заявил полковник Бенуа, который работает в польском Генштабе.

Франция планирует досрочно завершить подготовку семи тысяч военных Украины. Программа завершится уже этой осенью, заявил глава минобороны страны Себастьян Лекорню. «Осенью мы завершим эту программу с опережением сроков», — цитирует слова Лекорню издание Le Figaro. Он уточнил, что первоначально семь тысяч военных должны были завершить обучение до конца 2023 года. По словам Лекорню, Франция обучает каждого червертого военного Украины, который отправлен на переподготовку в страны Европы. Он добавил, что в стране готовы к долговременному сотрудничеству и планируют обучить еще и офицеров украинской армии. Ранее стало известно, что инструкторы из Франции не переживают по поводу смерти украинских солдат после их обучения. Об этом заявил полковник Бенуа, который работает в польском Генштабе.