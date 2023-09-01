Политолог Суздальцев предрек угасание G20

01 сентября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Началась конкуренция за доминирование мира, считает Андрей Суздальцев Фото (архив): Официальный сайт Президента РФ В клубе G20 (большая двадцатка стран, в которую входит Аргентина, Бразилия, Германия, Индия, Китай, Великобритания, Россия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия) в будущем возможен раскол, так как идет конкуренция за доминирование в мире. Начала формироваться новая система, отметил в беседе с URA.RU политолог, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. «Некоторая недоговоренность в отношении будущего формата G20 существует, потому что „Большая двадцатка“ остался единственной площадкой, где встречается Запад и не Запад. Естественно, начинается борьба персоналий. Допустим, Путин не приезжает на саммит, в итоге главным лицом от не-Запада на G20 остается Китай. Но если есть Си Цзиньпин, [глава КНР], значит, не будет Джо Байдена [президент США]. Если Байден едет, значит, не будет Си. Вот такая начинается своего рода игра, которая говорит о том, что существующая до сегодняшнего дня международная система с претензией на однополюсный мир на самом деле разваливается. Сейчас можно увидеть стадию, когда еще не сформировалась новая система, так как ей это сделать не дает Запад, и не совсем еще исчезла старая. Наблюдается конкуренция за доминирование в мире. G20-е будет требовать эволюции. Все возможно [какой-то раскол в организации]», — объяснил Андрей Суздальцев. При этом политолог подчеркнул, что полностью G20 не исчезнет. «Нет такой тенденции, желания даже у наших противников окончательно погубить эту международную организацию. Это площадка, где можно провести какой-то аварийный диалог, как говорят, „встретились в кулуарах“. Какое-то время эта организация просуществует. Но собирать каждый раз саммиты будет все сложнее и сложнее», — добавил Суздальцев. По данным издания Reuters, Си Цзиньпин скорее всего не посетит саммит G20, который пройдет в Индии с 9 по 10 сентября. Пекин будет представлять премьер китайского Госсовета Ли Цян. Ранее от участия в G20 отказался президент России Владимир Путин. Ранее лидер Франции высказал опасение в связи с расширением БРИКС (изначально в пятерку входили:Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). Эммануэль Макрон отметил, что это несет угрозу для нынешнего западного миропорядка и создает риск «фрагментации мира». Саммит БРИКС прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. В союз с 2024 года войдет Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В клубе G20 (большая двадцатка стран, в которую входит Аргентина, Бразилия, Германия, Индия, Китай, Великобритания, Россия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия) в будущем возможен раскол, так как идет конкуренция за доминирование в мире. Начала формироваться новая система, отметил в беседе с URA.RU политолог, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. «Некоторая недоговоренность в отношении будущего формата G20 существует, потому что „Большая двадцатка“ остался единственной площадкой, где встречается Запад и не Запад. Естественно, начинается борьба персоналий. Допустим, Путин не приезжает на саммит, в итоге главным лицом от не-Запада на G20 остается Китай. Но если есть Си Цзиньпин, [глава КНР], значит, не будет Джо Байдена [президент США]. Если Байден едет, значит, не будет Си. Вот такая начинается своего рода игра, которая говорит о том, что существующая до сегодняшнего дня международная система с претензией на однополюсный мир на самом деле разваливается. Сейчас можно увидеть стадию, когда еще не сформировалась новая система, так как ей это сделать не дает Запад, и не совсем еще исчезла старая. Наблюдается конкуренция за доминирование в мире. G20-е будет требовать эволюции. Все возможно [какой-то раскол в организации]», — объяснил Андрей Суздальцев. При этом политолог подчеркнул, что полностью G20 не исчезнет. «Нет такой тенденции, желания даже у наших противников окончательно погубить эту международную организацию. Это площадка, где можно провести какой-то аварийный диалог, как говорят, „встретились в кулуарах“. Какое-то время эта организация просуществует. Но собирать каждый раз саммиты будет все сложнее и сложнее», — добавил Суздальцев. По данным издания Reuters, Си Цзиньпин скорее всего не посетит саммит G20, который пройдет в Индии с 9 по 10 сентября. Пекин будет представлять премьер китайского Госсовета Ли Цян. Ранее от участия в G20 отказался президент России Владимир Путин. Ранее лидер Франции высказал опасение в связи с расширением БРИКС (изначально в пятерку входили:Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). Эммануэль Макрон отметил, что это несет угрозу для нынешнего западного миропорядка и создает риск «фрагментации мира». Саммит БРИКС прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. В союз с 2024 года войдет Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия.