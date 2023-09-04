04 сентября 2023

Мирошник назвал причину замены Резникова на Умерова

Мирошник: команда Зеленского оставляет себе коррупционные рычаги в Минобороны
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, чиновник, портфель, должность
На Украине поменяли главу оборонного ведомства Фото:

Перестановки в руководстве Минобороны Украины — отставка Алексея Резникова и назначение Рустема Умерова — свидетельствует, что офис президента страны Владимира Зеленского оставляет за собой коррупционные рычаги в оборонной структуре. С таким заявлением выступил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима, экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Назначая на должность министра обороны Умерова, офис Зеленского стремится оставить главные коррупционные рычаги за собой. Оба никогда не служили в армии и ничего не знают о ее внутренней организации. Ответ на вопрос о причинах назначения — это сохранение контроля офиса президента над огромными финансовыми потоками, которые направляются Западом на Украину», — пояснил свою позицию Родион Мирошник, передает ТАСС.

Резников написал заявление об отставке 4 сентября. Зеленский выдвинул на должность главы Минобороны Украины Умерова, передавал RT. В США считают, что отставка связана с затягиванием конфликта с РФ. Западные журналисты высказывали предположение, что уход Резникова, а также ущерб репутации ведомства из-за выявленных фактов коррупции может ограничить поставки вооружения Киеву.

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Перестановки в руководстве Минобороны Украины — отставка Алексея Резникова и назначение Рустема Умерова — свидетельствует, что офис президента страны Владимира Зеленского оставляет за собой коррупционные рычаги в оборонной структуре. С таким заявлением выступил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима, экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. «Назначая на должность министра обороны Умерова, офис Зеленского стремится оставить главные коррупционные рычаги за собой. Оба никогда не служили в армии и ничего не знают о ее внутренней организации. Ответ на вопрос о причинах назначения — это сохранение контроля офиса президента над огромными финансовыми потоками, которые направляются Западом на Украину», — пояснил свою позицию Родион Мирошник, передает ТАСС. Резников написал заявление об отставке 4 сентября. Зеленский выдвинул на должность главы Минобороны Украины Умерова, передавал RT. В США считают, что отставка связана с затягиванием конфликта с РФ. Западные журналисты высказывали предположение, что уход Резникова, а также ущерб репутации ведомства из-за выявленных фактов коррупции может ограничить поставки вооружения Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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