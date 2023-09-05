Координатор лесных пожарных заявил о постоянных ошибках при подготовке к пожароопасному сезону

Координатор лесных пожарных Сухов: власти ошибаются при подготовке к сезону

06 сентября 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Власти повторяют ошибки при подготовке к лесопожарному сезону Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Региональные власти из года в год допускают одни и те же ошибки при подготовке к лесопожарному сезону. Об этом в беседе с URA.RU заявил координатор добровольных лесных пожарных Западной Сибири Александр Сухов. «Вывод всегда напрашивается один. Сколько к лесным пожарам не готовься, а лесопожарный сезон проходит все страшнее и страшнее. Уже закрадывается сомнение: правильно ли мы к нему готовимся? Это повторяется каждый год. Весной мы слышим уверения, что все к лесопожарному сезону готовы. Начинается лесопожарный сезон, и мы видим ту же самую ситуацию», — сказал Александр Сухов. Ранее аудитор департамента аудита природопользования и АПК Счетной палаты РФ Сергей Мамедов заявил, что главными причинами возникновения природных пожаров является административная безалаберность региональных властей и низкий уровень мониторинга лесов. Местные органы также занижают данные в десятки раз и отказываются от помощи. Причиной этого является страх перед федеральным центром.

Региональные власти из года в год допускают одни и те же ошибки при подготовке к лесопожарному сезону. Об этом в беседе с URA.RU заявил координатор добровольных лесных пожарных Западной Сибири Александр Сухов. «Вывод всегда напрашивается один. Сколько к лесным пожарам не готовься, а лесопожарный сезон проходит все страшнее и страшнее. Уже закрадывается сомнение: правильно ли мы к нему готовимся? Это повторяется каждый год. Весной мы слышим уверения, что все к лесопожарному сезону готовы. Начинается лесопожарный сезон, и мы видим ту же самую ситуацию», — сказал Александр Сухов. Ранее аудитор департамента аудита природопользования и АПК Счетной палаты РФ Сергей Мамедов заявил, что главными причинами возникновения природных пожаров является административная безалаберность региональных властей и низкий уровень мониторинга лесов. Местные органы также занижают данные в десятки раз и отказываются от помощи. Причиной этого является страх перед федеральным центром.