05 сентября 2023

Координатор лесных пожарных заявил о постоянных ошибках при подготовке к пожароопасному сезону

Координатор лесных пожарных Сухов: власти ошибаются при подготовке к сезону
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти повторяют ошибки при подготовке к лесопожарному сезону Фото:
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Региональные власти из года в год допускают одни и те же ошибки при подготовке к лесопожарному сезону. Об этом в беседе с URA.RU заявил координатор добровольных лесных пожарных Западной Сибири Александр Сухов.

«Вывод всегда напрашивается один. Сколько к лесным пожарам не готовься, а лесопожарный сезон проходит все страшнее и страшнее. Уже закрадывается сомнение: правильно ли мы к нему готовимся? Это повторяется каждый год. Весной мы слышим уверения, что все к лесопожарному сезону готовы. Начинается лесопожарный сезон, и мы видим ту же самую ситуацию», — сказал Александр Сухов.

Ранее аудитор департамента аудита природопользования и АПК Счетной палаты РФ Сергей Мамедов заявил, что главными причинами возникновения природных пожаров является административная безалаберность региональных властей и низкий уровень мониторинга лесов. Местные органы также занижают данные в десятки раз и отказываются от помощи. Причиной этого является страх перед федеральным центром.

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Региональные власти из года в год допускают одни и те же ошибки при подготовке к лесопожарному сезону. Об этом в беседе с URA.RU заявил координатор добровольных лесных пожарных Западной Сибири Александр Сухов. «Вывод всегда напрашивается один. Сколько к лесным пожарам не готовься, а лесопожарный сезон проходит все страшнее и страшнее. Уже закрадывается сомнение: правильно ли мы к нему готовимся? Это повторяется каждый год. Весной мы слышим уверения, что все к лесопожарному сезону готовы. Начинается лесопожарный сезон, и мы видим ту же самую ситуацию», — сказал Александр Сухов. Ранее аудитор департамента аудита природопользования и АПК Счетной палаты РФ Сергей Мамедов заявил, что главными причинами возникновения природных пожаров является административная безалаберность региональных властей и низкий уровень мониторинга лесов. Местные органы также занижают данные в десятки раз и отказываются от помощи. Причиной этого является страх перед федеральным центром.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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