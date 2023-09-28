Путин пресек попытки раскачать ситуацию на Северном Кавказе

Путин встречей с Кадыровым пресек попытки раскачать ситуацию на Кавказе

28 сентября 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин пресек попытки раскачать ситуацию на Северном Кавказе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым показывает, что на Северном Кавказе сохраняется управляемость и стабильность. Кроме того, это демонстрация того, что Путин по-прежнему доверяет Кадырову, объяснил URA.RU итоги разговора политиков директор компании «Маркком», политтехнолог Сергей Маркелов. «Встреча Путина и Кадырова — это показатель того, что Путин, как и раньше, доверяет Кадырову. Управляемость на Кавказе сохраняется, а значит, и стабильность в регионе», — отметил Маркелов. Эксперт обратил внимание на то, что разговор состоялся на фоне информационного давления на Рамзана Кадырова и эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном. По словам Сергея Маркелова, все это — звенья одной цепи и попытка политически ослабить Россию на Кавказе, как на внутреннем треке, так и на внешнем. «Здесь два тренда: ослабление через доверенных людей или через внешние связи [как в случае с Арменией и премьер-министром Николом Пашиняном]. Кадыров — один из доверенных людей Путина на Северном Кавказе, проверенный человек. Поэтому были попытки в информационном пространстве ослабить его. Если бы удалось это сделать, это отразилось бы на прочности позиций самого Путина. Ослабление Кадырова — это угроза снижения управления на Кавказе в целом, ведь Кадыров контролирует не только Чечню, но и стабильность во всем регионе», — сказал Маркелов. На встрече с главой Чечни Путин заметил, что динамика развития в регионе положительная. «Это в значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде — уверенно люди работают — и хорошему взаимодействую с правительством», — заметил Путин. Кадыров рассказал об успехах чеченского отряда спецназа в зоне СВО. При этом, общаясь к Путину, он сказал «ваш отряд». «Каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику. Никакие танки „Абрамсы“ не страшны нам. От республики мы даже другим тоже помогаем — это наше общее дело, поэтому мы вместе должны выиграть. Весь народ поддерживает нас, и мы единственный регион, создавший пять полков и три батальона, работающих на СВО», — сказал глава Чечни. Путин на это вспомнил о разговоре с одним из командиров. «Одного спросил: „Как ребята из Чечни воюют?“ Ответ был в ту же секунду: „Не подведут, я в них полностью уверен“. Это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях», — рассказал президент РФ. В сентябре СМИ распространили информацию о якобы ухудшившемся состоянии здоровья Кадырова в связи с чем он прилетал в Москву в Центральную клиническую больницу. В Кремле эти сведения не комментировали. Сам Кадыров в своем Телеграм-канале объяснил, что посещал в ЦКБ своего дядю, а в Москве находился по служебным делам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым показывает, что на Северном Кавказе сохраняется управляемость и стабильность. Кроме того, это демонстрация того, что Путин по-прежнему доверяет Кадырову, объяснил URA.RU итоги разговора политиков директор компании «Маркком», политтехнолог Сергей Маркелов. «Встреча Путина и Кадырова — это показатель того, что Путин, как и раньше, доверяет Кадырову. Управляемость на Кавказе сохраняется, а значит, и стабильность в регионе», — отметил Маркелов. Эксперт обратил внимание на то, что разговор состоялся на фоне информационного давления на Рамзана Кадырова и эскалации конфликта между Арменией и Азербайджаном. По словам Сергея Маркелова, все это — звенья одной цепи и попытка политически ослабить Россию на Кавказе, как на внутреннем треке, так и на внешнем. «Здесь два тренда: ослабление через доверенных людей или через внешние связи [как в случае с Арменией и премьер-министром Николом Пашиняном]. Кадыров — один из доверенных людей Путина на Северном Кавказе, проверенный человек. Поэтому были попытки в информационном пространстве ослабить его. Если бы удалось это сделать, это отразилось бы на прочности позиций самого Путина. Ослабление Кадырова — это угроза снижения управления на Кавказе в целом, ведь Кадыров контролирует не только Чечню, но и стабильность во всем регионе», — сказал Маркелов. На встрече с главой Чечни Путин заметил, что динамика развития в регионе положительная. «Это в значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде — уверенно люди работают — и хорошему взаимодействую с правительством», — заметил Путин. Кадыров рассказал об успехах чеченского отряда спецназа в зоне СВО. При этом, общаясь к Путину, он сказал «ваш отряд». «Каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику. Никакие танки „Абрамсы“ не страшны нам. От республики мы даже другим тоже помогаем — это наше общее дело, поэтому мы вместе должны выиграть. Весь народ поддерживает нас, и мы единственный регион, создавший пять полков и три батальона, работающих на СВО», — сказал глава Чечни. Путин на это вспомнил о разговоре с одним из командиров. «Одного спросил: „Как ребята из Чечни воюют?“ Ответ был в ту же секунду: „Не подведут, я в них полностью уверен“. Это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях», — рассказал президент РФ. В сентябре СМИ распространили информацию о якобы ухудшившемся состоянии здоровья Кадырова в связи с чем он прилетал в Москву в Центральную клиническую больницу. В Кремле эти сведения не комментировали. Сам Кадыров в своем Телеграм-канале объяснил, что посещал в ЦКБ своего дядю, а в Москве находился по служебным делам.