Повышение пенсионного возраста в России помогло рынку труда

02 октября 2023 в 05:10 Размер текста - 17 +

Пенсионная реформа дала дополнительно 1,7 миллиона трудоспособного населения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Повышение пенсионного возраста увеличило количество трудоспособного населения в России на 1,7 миллиона человек. Об этом заявил эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. «Благодаря повышению возраста выхода на пенсию в РФ число пенсионеров и коэффициент демографической нагрузки сократились до показателей почти десятилетней давности. Это решение оказало позитивное влияние и на рынок труда — за 2018—2022 годы он получил дополнительно 1,7 млн человек», — передает « Коммерсант » данные исследования, приведенные экспертом. При этом большая часть пожилых людей, у кого повысился пенсионный возраст, смогла найти работу. Из-за дефицита рабочей силы, предприятия стали охотнее трудоустраивать предпенсионеров. Кроме того, эта категория сотрудников проявляет большой интерес к переобучению. Ранее сообщалось, что в России произойдет снижение количества работающих пенсионеров. К 2025 году их количество упадет с 7,9 до 5,6 миллиона, передает RT.

Повышение пенсионного возраста увеличило количество трудоспособного населения в России на 1,7 миллиона человек. Об этом заявил эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. «Благодаря повышению возраста выхода на пенсию в РФ число пенсионеров и коэффициент демографической нагрузки сократились до показателей почти десятилетней давности. Это решение оказало позитивное влияние и на рынок труда — за 2018—2022 годы он получил дополнительно 1,7 млн человек», — передает «Коммерсант» данные исследования, приведенные экспертом. При этом большая часть пожилых людей, у кого повысился пенсионный возраст, смогла найти работу. Из-за дефицита рабочей силы, предприятия стали охотнее трудоустраивать предпенсионеров. Кроме того, эта категория сотрудников проявляет большой интерес к переобучению. Ранее сообщалось, что в России произойдет снижение количества работающих пенсионеров. К 2025 году их количество упадет с 7,9 до 5,6 миллиона, передает RT.