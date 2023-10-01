01 октября 2023

Повышение пенсионного возраста в России помогло рынку труда

© Служба новостей «URA.RU»
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Очереди в пенсионный фонд во время карантина. Тюмень, пенсионный фонд
Пенсионная реформа дала дополнительно 1,7 миллиона трудоспособного населения Фото:

Повышение пенсионного возраста увеличило количество трудоспособного населения в России на 1,7 миллиона человек. Об этом заявил эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«Благодаря повышению возраста выхода на пенсию в РФ число пенсионеров и коэффициент демографической нагрузки сократились до показателей почти десятилетней давности. Это решение оказало позитивное влияние и на рынок труда — за 2018—2022 годы он получил дополнительно 1,7 млн человек», — передает «Коммерсант» данные исследования, приведенные экспертом.

При этом большая часть пожилых людей, у кого повысился пенсионный возраст, смогла найти работу. Из-за дефицита рабочей силы, предприятия стали охотнее трудоустраивать предпенсионеров. Кроме того, эта категория сотрудников проявляет большой интерес к переобучению.

Ранее сообщалось, что в России произойдет снижение количества работающих пенсионеров. К 2025 году их количество упадет с 7,9 до 5,6 миллиона, передает RT.

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Повышение пенсионного возраста увеличило количество трудоспособного населения в России на 1,7 миллиона человек. Об этом заявил эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. «Благодаря повышению возраста выхода на пенсию в РФ число пенсионеров и коэффициент демографической нагрузки сократились до показателей почти десятилетней давности. Это решение оказало позитивное влияние и на рынок труда — за 2018—2022 годы он получил дополнительно 1,7 млн человек», — передает «Коммерсант» данные исследования, приведенные экспертом. При этом большая часть пожилых людей, у кого повысился пенсионный возраст, смогла найти работу. Из-за дефицита рабочей силы, предприятия стали охотнее трудоустраивать предпенсионеров. Кроме того, эта категория сотрудников проявляет большой интерес к переобучению. Ранее сообщалось, что в России произойдет снижение количества работающих пенсионеров. К 2025 году их количество упадет с 7,9 до 5,6 миллиона, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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