Повышение пенсионного возраста в России помогло рынку труда

Повышение пенсионного возраста увеличило количество трудоспособного населения в России на 1,7 миллиона человек. Об этом заявил эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
«Благодаря повышению возраста выхода на пенсию в РФ число пенсионеров и коэффициент демографической нагрузки сократились до показателей почти десятилетней давности. Это решение оказало позитивное влияние и на рынок труда — за 2018—2022 годы он получил дополнительно 1,7 млн человек», — передает «
При этом большая часть пожилых людей, у кого повысился пенсионный возраст, смогла найти работу. Из-за дефицита рабочей силы, предприятия стали охотнее трудоустраивать предпенсионеров. Кроме того, эта категория сотрудников проявляет большой интерес к переобучению.
Ранее сообщалось, что в России произойдет снижение количества работающих пенсионеров. К 2025 году их количество упадет с 7,9 до 5,6 миллиона, передает RT.
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