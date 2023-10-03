В США высказались о применении ВСУ кассетных бомб против населения Кирби: США не видели сообщений о применении ВСУ кассетных бомб против населения 03 октября 2023 в 23:46 Размер текста - 17 + Джон Кирби заявил, что в США ничего не знают про кассетные снаряды Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США не знают о применении кассетных снарядов ВСУ для обстрела территории России, в результате которых страдает гражданское население. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что украинская армия использует такие бомбы, произведенные в Америке, «правильным образом». «Мне не известно о каких-либо свидетельствах того, что гражданское население пострадало в результате их применения», — сказал Кирби на брифинге, трансляция которого ведется идет на youtube-канале Белого дома. Чиновник добавил, что по словам его коллег из пентагона, использование этих снарядов идет «именно так, как следует». Ранее URA.RU сообщало о регулярных обстрелах территории России кассетными снарядами. Так, 3 октября ВСУ обстреляли брянский поселок Климово, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. В США не знают о применении кассетных снарядов ВСУ для обстрела территории России, в результате которых страдает гражданское население. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что украинская армия использует такие бомбы, произведенные в Америке, «правильным образом». «Мне не известно о каких-либо свидетельствах того, что гражданское население пострадало в результате их применения», — сказал Кирби на брифинге, трансляция которого ведется идет на youtube-канале Белого дома. Чиновник добавил, что по словам его коллег из пентагона, использование этих снарядов идет «именно так, как следует». Ранее URA.RU сообщало о регулярных обстрелах территории России кассетными снарядами. Так, 3 октября ВСУ обстреляли брянский поселок Климово, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям