Путин провел ежегодную встречу с главой ФНС: что изменилось с прошлого разговора

Путин обсудил с главой ФНС Егоровым наполнение бюджета

21 ноября 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Путин провел встречу с главой ФНС Егоровым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Личная ежегодная встреча президента России Владимира Путина и главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова объясняется тем, что ведомство, наряду с Федеральной таможенной службой (ФТС), является главным источником наполнения бюджета. На это в разговоре с URA.RU указал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Поэтому службе уделяется внимание главы государства. Тем более встреча приурочена ко дню работника налоговых органов. Внимание всегда есть и будет — это системно», — отметил Кирьянов. Согласно сообщению пресс-службы президента, глава ФНС Егоров доложил о предварительных итогах работы ведомства в текущем году. За 10 месяцев 2023 года было собрано 37,6 трлн рублей, что на 3,6 трлн больше, чем в 2022 году. В ходе встречи Путин отметил, что поступления должны составить около 46 трлн рублей. «Если получится все, как мы с вами говорим, это будет примерно на 6% больше в целом по году, чем в 2022-м?» — спросил глава государства. Егоров заверил, что ожидает еще больший рост — 9%. «В том году было 42 трлн руб. по году — общий бюджет, а в этом году будет, соответственно, 46. То есть мы 4 трлн рублей плюсом будем иметь», — подчеркнул глава ФНС. Он добавил, что основными для бюджета станут ненефтегазовые доходы. Встречи президента и главы ФНС проходят ежегодно. Предыдущая состоялась 21 ноября 2022 года. Среди существенных изменений, произошедших за этот период, выделяется введение в России Единого налогового счета. Его появление было частью работы вывода бизнесу из «серой зоны». Депутат Кирьянов считает, что введение новой системы прошло успешно. «Были большие дискуссии. Но сегодня мы видим, что огромное количество вопросов, которые возникли, уже имеют свое решение, свой ответ. В следующем году нареканий по тому, как работает система „Единого налогового счета“, мы уже не услышим», — сказал парламентарий. По его словам, на сегодняшний день все работы по цифровизации основаны на риск-анализе и на тех форматах, которые прописаны для налоговой службы и бизнеса. Он считает, что система, созданная ФНС, самая передовая в мире. «Ее цифровизация привела к сокращению издержек внутри системы, что дало результат в виде роста поступлений в бюджет», — добавил Кирьянов. «Вопрос уклонения от налогов в России становится все более риторическим и теряет свою актуальность. Налоговая служба видит финансовые потоки, нагрузку на предприятиях, реальную ситуацию по зарплатам, причем не в целом по России, а в каждом конкретном населенном пункте. Это очень способствует обелению экономики. Причем обеление идет как по отраслям, так и по территориям. Чем более прозрачная и „белая“ экономика, тем больше налогов поступает в бюджет», — пояснил парламентарий. Он также отмечает, что цифровизация налоговой системы является «максимально клиентоориентированной». «Цифровизация для налогоплательщика дает возможность комфортной уплаты налогов, отсутствие последствий за их неуплату, ведь они могут быть вплоть до уголовных последствий», — резюмировал зампредседателя ГД по экономической политике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Личная ежегодная встреча президента России Владимира Путина и главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова объясняется тем, что ведомство, наряду с Федеральной таможенной службой (ФТС), является главным источником наполнения бюджета. На это в разговоре с URA.RU указал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Поэтому службе уделяется внимание главы государства. Тем более встреча приурочена ко дню работника налоговых органов. Внимание всегда есть и будет — это системно», — отметил Кирьянов. Согласно сообщению пресс-службы президента, глава ФНС Егоров доложил о предварительных итогах работы ведомства в текущем году. За 10 месяцев 2023 года было собрано 37,6 трлн рублей, что на 3,6 трлн больше, чем в 2022 году. В ходе встречи Путин отметил, что поступления должны составить около 46 трлн рублей. «Если получится все, как мы с вами говорим, это будет примерно на 6% больше в целом по году, чем в 2022-м?» — спросил глава государства. Егоров заверил, что ожидает еще больший рост — 9%. «В том году было 42 трлн руб. по году — общий бюджет, а в этом году будет, соответственно, 46. То есть мы 4 трлн рублей плюсом будем иметь», — подчеркнул глава ФНС. Он добавил, что основными для бюджета станут ненефтегазовые доходы. Встречи президента и главы ФНС проходят ежегодно. Предыдущая состоялась 21 ноября 2022 года. Среди существенных изменений, произошедших за этот период, выделяется введение в России Единого налогового счета. Его появление было частью работы вывода бизнесу из «серой зоны». Депутат Кирьянов считает, что введение новой системы прошло успешно. «Были большие дискуссии. Но сегодня мы видим, что огромное количество вопросов, которые возникли, уже имеют свое решение, свой ответ. В следующем году нареканий по тому, как работает система „Единого налогового счета“, мы уже не услышим», — сказал парламентарий. По его словам, на сегодняшний день все работы по цифровизации основаны на риск-анализе и на тех форматах, которые прописаны для налоговой службы и бизнеса. Он считает, что система, созданная ФНС, самая передовая в мире. «Ее цифровизация привела к сокращению издержек внутри системы, что дало результат в виде роста поступлений в бюджет», — добавил Кирьянов. «Вопрос уклонения от налогов в России становится все более риторическим и теряет свою актуальность. Налоговая служба видит финансовые потоки, нагрузку на предприятиях, реальную ситуацию по зарплатам, причем не в целом по России, а в каждом конкретном населенном пункте. Это очень способствует обелению экономики. Причем обеление идет как по отраслям, так и по территориям. Чем более прозрачная и „белая“ экономика, тем больше налогов поступает в бюджет», — пояснил парламентарий. Он также отмечает, что цифровизация налоговой системы является «максимально клиентоориентированной». «Цифровизация для налогоплательщика дает возможность комфортной уплаты налогов, отсутствие последствий за их неуплату, ведь они могут быть вплоть до уголовных последствий», — резюмировал зампредседателя ГД по экономической политике.