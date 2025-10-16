Суд вынес приговор владельцу ларьков с отравленной шаурмой

Суд вынес приговор повару и продавцу за отравление 26 человек шаурмой в Москве
В мясе и соусе, из которых готовили шаурму, нашли сальмонеллу и другие бактерии
В мясе и соусе, из которых готовили шаурму, нашли сальмонеллу и другие бактерии

Суд в Москве вынес приговор предпринимателю Элдару Сардарову и повару-продавцу Далеру Имомову по делу об отравлении 26 человек шаурмой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

«С учетом позиции Тимирязевской межрайонной прокуратуры 43-летней индивидуальный предприниматель Элдар Сардаров и 25-летний повар-продавец Далер Имомов признаны виновными по п. „а“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении. Сардарова к двум годам шести месяцам лишения свободы с заменой наказания на принудительные работы на тот же срок, с удержанием 10% в доход государства, Имомова — к двум годам лишения свободы с заменой наказания на принудительные работы на тот же срок, с удержанием 10% в доход государства.

По данным суда, июле прошлого года мужчины готовили фастфуд с нарушением санитарных правил. Продавали шаурму они в точках быстрого питания на Дмитровском и Коровинском шоссе, а также в двух помещениях на Клязьминской улице. Эксперты нашли в соусе и мясе сальмонеллу. Из-за этого пострадали 26 человек.

