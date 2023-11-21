Нелегальные мигранты с Ближнего Востока едут в ЕС через Россию

Нелегальные мигранты покидают Ближний Восток и едут в Европу через Россию за восемь тысяч долларов. Об этом сообщил частный перевозчик нелегальных мигрантов Хусейн (имя изменено). По его словам, около 30 человек за месяц могут обратиться к нему за услугами.
«Каждый из нелегалов платит в среднем восемь тысяч долларов (около 708 тысяч рублей) за трансфер в одну из стран ЕС. При этом самой распространенной схемой является транзитный проезд через территорию России», — заявил Хусейн в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что его услугами пользуются до 30 человек за месяц.
Хусейн подчеркнул, что российские власти препятствуют нелегальной миграции. По его словам, нелегалы, которых часто задерживают в аэропортах, покидают РФ наземными путями. Хусейн отметил, что российские спецслужбы избегают насилия, в отличие от европейских сотрудников.
Он сообщил, что некоторые арабы любят РФ. По его словам, они приезжают в Россию и остаются в ней навсегда.
Ранее сообщалось, что все КПП на границы Финляндии и России могут закрыться из-за роста нелегального миграционного потока с Ближнего Востока, передает «Ридус». В МИД РФ сообщили, что закрытие КПП является нарушением прав, передает РАПСИ. Пограничная служба юго-востока Финляндии заявила, что прибывшие со стороны РФ 163 мигранта запросили убежище в Финляндии 17 ноября после заявлений страны о закрытии КПП.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.