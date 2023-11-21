Нелегальные мигранты с Ближнего Востока едут в ЕС через Россию

21 ноября 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Частный перевозчик Хусейн сообщил, что в Европе сотрудники спецслужб применяют насилие к мигрантам Фото: Георгий Бергал © URA.RU Нелегальные мигранты покидают Ближний Восток и едут в Европу через Россию за восемь тысяч долларов. Об этом сообщил частный перевозчик нелегальных мигрантов Хусейн (имя изменено). По его словам, около 30 человек за месяц могут обратиться к нему за услугами. «Каждый из нелегалов платит в среднем восемь тысяч долларов (около 708 тысяч рублей) за трансфер в одну из стран ЕС. При этом самой распространенной схемой является транзитный проезд через территорию России», — заявил Хусейн в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что его услугами пользуются до 30 человек за месяц. Хусейн подчеркнул, что российские власти препятствуют нелегальной миграции. По его словам, нелегалы, которых часто задерживают в аэропортах, покидают РФ наземными путями. Хусейн отметил, что российские спецслужбы избегают насилия, в отличие от европейских сотрудников. Он сообщил, что некоторые арабы любят РФ. По его словам, они приезжают в Россию и остаются в ней навсегда. Ранее сообщалось, что все КПП на границы Финляндии и России могут закрыться из-за роста нелегального миграционного потока с Ближнего Востока, передает «Ридус». В МИД РФ сообщили, что закрытие КПП является нарушением прав, передает РАПСИ. Пограничная служба юго-востока Финляндии заявила, что прибывшие со стороны РФ 163 мигранта запросили убежище в Финляндии 17 ноября после заявлений страны о закрытии КПП. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нелегальные мигранты покидают Ближний Восток и едут в Европу через Россию за восемь тысяч долларов. Об этом сообщил частный перевозчик нелегальных мигрантов Хусейн (имя изменено). По его словам, около 30 человек за месяц могут обратиться к нему за услугами. «Каждый из нелегалов платит в среднем восемь тысяч долларов (около 708 тысяч рублей) за трансфер в одну из стран ЕС. При этом самой распространенной схемой является транзитный проезд через территорию России», — заявил Хусейн в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что его услугами пользуются до 30 человек за месяц. Хусейн подчеркнул, что российские власти препятствуют нелегальной миграции. По его словам, нелегалы, которых часто задерживают в аэропортах, покидают РФ наземными путями. Хусейн отметил, что российские спецслужбы избегают насилия, в отличие от европейских сотрудников. Он сообщил, что некоторые арабы любят РФ. По его словам, они приезжают в Россию и остаются в ней навсегда. Ранее сообщалось, что все КПП на границы Финляндии и России могут закрыться из-за роста нелегального миграционного потока с Ближнего Востока, передает «Ридус». В МИД РФ сообщили, что закрытие КПП является нарушением прав, передает РАПСИ. Пограничная служба юго-востока Финляндии заявила, что прибывшие со стороны РФ 163 мигранта запросили убежище в Финляндии 17 ноября после заявлений страны о закрытии КПП.