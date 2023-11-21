Нелегальные мигранты с Ближнего Востока едут в ЕС через Россию

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Флаги. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, европа, ес
Частный перевозчик Хусейн сообщил, что в Европе сотрудники спецслужб применяют насилие к мигрантам Фото:

Нелегальные мигранты покидают Ближний Восток и едут в Европу через Россию за восемь тысяч долларов. Об этом сообщил частный перевозчик нелегальных мигрантов Хусейн (имя изменено). По его словам, около 30 человек за месяц могут обратиться к нему за услугами.

«Каждый из нелегалов платит в среднем восемь тысяч долларов (около 708 тысяч рублей) за трансфер в одну из стран ЕС. При этом самой распространенной схемой является транзитный проезд через территорию России», — заявил Хусейн в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что его услугами пользуются до 30 человек за месяц.

Хусейн подчеркнул, что российские власти препятствуют нелегальной миграции. По его словам, нелегалы, которых часто задерживают в аэропортах, покидают РФ наземными путями. Хусейн отметил, что российские спецслужбы избегают насилия, в отличие от европейских сотрудников.

Он сообщил, что некоторые арабы любят РФ. По его словам, они приезжают в Россию и остаются в ней навсегда.

Ранее сообщалось, что все КПП на границы Финляндии и России могут закрыться из-за роста нелегального миграционного потока с Ближнего Востока, передает «Ридус». В МИД РФ сообщили, что закрытие КПП является нарушением прав, передает РАПСИ. Пограничная служба юго-востока Финляндии заявила, что прибывшие со стороны РФ 163 мигранта запросили убежище в Финляндии 17 ноября после заявлений страны о закрытии КПП.

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Нелегальные мигранты покидают Ближний Восток и едут в Европу через Россию за восемь тысяч долларов. Об этом сообщил частный перевозчик нелегальных мигрантов Хусейн (имя изменено). По его словам, около 30 человек за месяц могут обратиться к нему за услугами. «Каждый из нелегалов платит в среднем восемь тысяч долларов (около 708 тысяч рублей) за трансфер в одну из стран ЕС. При этом самой распространенной схемой является транзитный проезд через территорию России», — заявил Хусейн в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что его услугами пользуются до 30 человек за месяц. Хусейн подчеркнул, что российские власти препятствуют нелегальной миграции. По его словам, нелегалы, которых часто задерживают в аэропортах, покидают РФ наземными путями. Хусейн отметил, что российские спецслужбы избегают насилия, в отличие от европейских сотрудников. Он сообщил, что некоторые арабы любят РФ. По его словам, они приезжают в Россию и остаются в ней навсегда. Ранее сообщалось, что все КПП на границы Финляндии и России могут закрыться из-за роста нелегального миграционного потока с Ближнего Востока, передает «Ридус». В МИД РФ сообщили, что закрытие КПП является нарушением прав, передает РАПСИ. Пограничная служба юго-востока Финляндии заявила, что прибывшие со стороны РФ 163 мигранта запросили убежище в Финляндии 17 ноября после заявлений страны о закрытии КПП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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