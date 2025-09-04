Политолог объяснил, зачем Трамп грозит выходом из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп грозит выходом из мирных переговоров по украинскому конфликту, чтобы надавить на европейские страны и побудить их покупать американское оружие для поддержки Киева. Такое объяснение дал в интервью URA.RU руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.
«Европейская „коалиция желающих“ — это действительно то, что надо Трампу. Они хотят продолжать ослаблять Россию и делают так, чтобы на этом зарабатывал американский военно-промышленный комплекс, и деньги не уходили из США, а приходили. Европейцы послушно собрались для этой цели, при этом Трамп выглядит миротворцем. Мирные переговоры с Россией — это, в свою очередь, способ надавить на европейцев. Трамп показывает, что, если они не будут платить за Украину, то США вообще выйдут из конфликта, и ЕС останется со „злой“ Россией один на один», — объяснил политолог.
4 сентября в Париже прошла встреча «коалиции желающих» — группы из более чем 30 стран, в основном европейских, поддерживающих киевский режим в российско-украинском конфликте и допускающих свое участие в возможной миротворческой миссии. После обсуждения группа европейских лидеров и Владимир Зеленский, который также принимал участие во встрече, позвонили Дональду Трампу. Как сообщил после этого звонка президент Франции Эммануэль Макрон, с американским лидером они обсуждали в том числе координацию антироссийских санкций в случае, если не будет прогресса в урегулировании конфликта.
