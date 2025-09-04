04 сентября 2025

Политолог объяснил, зачем Трамп грозит выходом из переговоров по Украине

Политолог Ярошенко: Трамп пугает Европу своим выходом из переговоров по Украине
Трамп напоминает Европе что может оставить ее один на один со «злой» Россией, если она не будет платить за оружие, говорит Алексей Ярошенко
Трамп напоминает Европе что может оставить ее один на один со «злой» Россией, если она не будет платить за оружие, говорит Алексей Ярошенко Фото:
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп грозит выходом из мирных переговоров по украинскому конфликту, чтобы надавить на европейские страны и побудить их покупать американское оружие для поддержки Киева. Такое объяснение дал в интервью URA.RU руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

«Европейская „коалиция желающих“ — это действительно то, что надо Трампу. Они хотят продолжать ослаблять Россию и делают так, чтобы на этом зарабатывал американский военно-промышленный комплекс, и деньги не уходили из США, а приходили. Европейцы послушно собрались для этой цели, при этом Трамп выглядит миротворцем. Мирные переговоры с Россией — это, в свою очередь, способ надавить на европейцев. Трамп показывает, что, если они не будут платить за Украину, то США вообще выйдут из конфликта, и ЕС останется со „злой“ Россией один на один», — объяснил политолог.

4 сентября в Париже прошла встреча «коалиции желающих» — группы из более чем 30 стран, в основном европейских, поддерживающих киевский режим в российско-украинском конфликте и допускающих свое участие в возможной миротворческой миссии. После обсуждения группа европейских лидеров и Владимир Зеленский, который также принимал участие во встрече, позвонили Дональду Трампу. Как сообщил после этого звонка президент Франции Эммануэль Макрон, с американским лидером они обсуждали в том числе координацию антироссийских санкций в случае, если не будет прогресса в урегулировании конфликта.

