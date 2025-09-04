04 сентября 2025

NI: переговоры с Россией нужны США, чтобы избежать войны на нескольких фронтах

Переговоры с Россией помогли снизить главную опасность, стоящую перед США — вероятность войны на нескольких фронтах, которую Америка не сможет выиграть в ближайшее время. Об этом сообщает The National Interest. 

«Переговоры с Россией нужны США, чтобы избежать войны на нескольких фронтах. Причина, по которой мы оказались в таком затруднительном положении, заключается в том, что США и Европа не использовали последние четыре года для резкого увеличения оборонного производства, в отличие от России и Китая», — отмечает американский журнал The National Interest.

По оценкам Пентагона, на пополнение запасов ключевых боеприпасов, отправленных на Украину, потребуется от трех до восемнадцати лет. Издание пишет, что еще до переговоров в Анкоридже, команда Трампа использовала стратегическую дипломатию, чтобы убедить арабов сохранить мировые поставки нефти на высоком уровне (тем самым снизив доходы российского государства), убедить европейцев начать крупнейшее в современной истории увеличение расходов на оборону (с 2% до 5%) и убедить Армению и Азербайджан заключить мир (ослабив влияние России на ее собственном заднем дворе).

Переговоры президента РФ с Трампом состоялись 15 августа в Анкоридже на Аляске. Американский лидер пригласил Путина в свой лимузин, когда пришло время направиться к месту переговоров. 

