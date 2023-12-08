В Конгрессе опубликовали резолюцию по импичменту Байдену. Скрин

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Резолюция направлена на продолжение расследования против Джо Байдена Фото:

Опубликован текст резолюции, которая призывает продолжать расследование против президента США Джо Байдена с целью вынесения импичмента. Соответствующий документ был распространен членами Палаты представителей от Республиканской партии.

«Распространен текст резолюции, санкционирующей продолжение расследования с целью вынесения импичмента Джо Байдену», — сообщает ТАСС. Там добавили, что резолюция была представлена конгрессменом Келли Армстронгом от штата Северная Дакота. Она предписывает комитетам Палаты представителей по надзору и подотчетности, по доходам и расходам, а также юридическому комитету продолжить текущие разбирательства в рамках дела об импичменте.

Основной целью резолюции является выяснение, существуют ли достаточные основания для предъявления обвинений и использования конституционного права на импичмент. Законодатели планируют рассмотреть эту резолюцию 12 декабря, и, возможно, уже на следующий день состоится голосование по ней.

Белый дом активно готовится к возможному импичменту Джо Байдена, создав команду из двадцати юристов. Лидер США и его союзники готовятся противостоять расследованию и обозначить его как политическое мероприятие Республиканской партии без доказательств. Конгресс США обвиняет Байдена и его родственников в получении финансовых средств от Китая и Румынии. Законопроект об объявлении импичмента в отношении президента был представлен 18 мая.

Текст резолюции
Текст резолюции
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Опубликован текст резолюции, которая призывает продолжать расследование против президента США Джо Байдена с целью вынесения импичмента. Соответствующий документ был распространен членами Палаты представителей от Республиканской партии. «Распространен текст резолюции, санкционирующей продолжение расследования с целью вынесения импичмента Джо Байдену», — сообщает ТАСС. Там добавили, что резолюция была представлена конгрессменом Келли Армстронгом от штата Северная Дакота. Она предписывает комитетам Палаты представителей по надзору и подотчетности, по доходам и расходам, а также юридическому комитету продолжить текущие разбирательства в рамках дела об импичменте. Основной целью резолюции является выяснение, существуют ли достаточные основания для предъявления обвинений и использования конституционного права на импичмент. Законодатели планируют рассмотреть эту резолюцию 12 декабря, и, возможно, уже на следующий день состоится голосование по ней. Белый дом активно готовится к возможному импичменту Джо Байдена, создав команду из двадцати юристов. Лидер США и его союзники готовятся противостоять расследованию и обозначить его как политическое мероприятие Республиканской партии без доказательств. Конгресс США обвиняет Байдена и его родственников в получении финансовых средств от Китая и Румынии. Законопроект об объявлении импичмента в отношении президента был представлен 18 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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