Медведев сообщил о военном конфликте между Западом и Россией

Медведев: РФ противостоит многим странам, вступившим в военный конфликт

11 декабря 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

РФ противостоит многим странам, вступившим в военный конфликт, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия в данный момент противостоит большому количеству стран, которые вступили в военный конфликт. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Наша страна противостоит большому количеству стран, которые вступили с нами в военный конфликт, как бы там это не называлось», — сказал Медведев во время встречи со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции, трансляция велась в социальной сети «Одноклассники». Он добавил, что в любом случае сейчас очень благодатное время для получения знаний. Ранее Медведев заявлял, что западные государства всячески пытаются ущемить Россию и нацелены на конфронтацию, а не на сотрудничество. По его словам, конечная цель политики США — разрушение РФ или как минимум ее сдерживание, передает RT.

Россия в данный момент противостоит большому количеству стран, которые вступили в военный конфликт. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Наша страна противостоит большому количеству стран, которые вступили с нами в военный конфликт, как бы там это не называлось», — сказал Медведев во время встречи со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции, трансляция велась в социальной сети «Одноклассники». Он добавил, что в любом случае сейчас очень благодатное время для получения знаний. Ранее Медведев заявлял, что западные государства всячески пытаются ущемить Россию и нацелены на конфронтацию, а не на сотрудничество. По его словам, конечная цель политики США — разрушение РФ или как минимум ее сдерживание, передает RT.