Медведев сообщил о военном конфликте между Западом и Россией

Медведев: РФ противостоит многим странам, вступившим в военный конфликт
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
РФ противостоит многим странам, вступившим в военный конфликт, заявил Дмитрий Медведев Фото:

Россия в данный момент противостоит большому количеству стран, которые вступили в военный конфликт. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Наша страна противостоит большому количеству стран, которые вступили с нами в военный конфликт, как бы там это не называлось», — сказал Медведев во время встречи со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции, трансляция велась в социальной сети «Одноклассники». Он добавил, что в любом случае сейчас очень благодатное время для получения знаний.

Ранее Медведев заявлял, что западные государства всячески пытаются ущемить Россию и нацелены на конфронтацию, а не на сотрудничество. По его словам, конечная цель политики США — разрушение РФ или как минимум ее сдерживание, передает RT.

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Россия в данный момент противостоит большому количеству стран, которые вступили в военный конфликт. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Наша страна противостоит большому количеству стран, которые вступили с нами в военный конфликт, как бы там это не называлось», — сказал Медведев во время встречи со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции, трансляция велась в социальной сети «Одноклассники». Он добавил, что в любом случае сейчас очень благодатное время для получения знаний. Ранее Медведев заявлял, что западные государства всячески пытаются ущемить Россию и нацелены на конфронтацию, а не на сотрудничество. По его словам, конечная цель политики США — разрушение РФ или как минимум ее сдерживание, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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