В Кремле объяснили, почему цены на яйца не могут быстро снизиться

В Кремле поддержали правительство в борьбе с ценами на яйца
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
В Кремле оценили реакцию правительства на критику президента из-за резкого роста цен на куриные яйца Фото:

Цены на куриные яйца не могут моментально снизиться, поскольку это обусловлено особенностями рыночных процессов. Вместе с тем, как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, правительство продолжает принимать меры.

«Почему нельзя моментально обеспечить снижение цен? Есть определенная емкость рынка, процесс насыщения, инерции — товар поступает в опт, пока отразится в рознице, проходит время. Это естественный процесс. Правительство продолжает энергично работать», — отметил Песков.

По его словам, говорить, что меры, которые предприняло правительство и Минсельхоз, по снижению стоимости яйца — это реакция на Прямую линию с президентом, было бы несправедливо. «Они достаточно энергично работали. Был очевиден кризис [в отрасли]. Путин объяснил, почему такая ситуация произошла с резким повышением цен и на курятину, и на яйца. Слава богу, эта работа увенчалась успехом. Удалось обнулить таможню (это было согласовано с комиссией ЕАЭС), были проведены оперативные контакты с тем, чтобы за счет импорта насытить рынок и чтобы обратить цены на траекторию снижения. Действительно ускоряющий эффект Прямой линии налицо, но не нужно говорить, что до этого все бездействовали», — пояснил представитель Кремля.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев накануне сообщил телеканалу «Россия», что в ближайшие дни ожидаются поставки куриных яиц из Азербайджана. Сегодня совет Евразийской экономической комиссии принял и разрешил России обнулить ввозные пошлины на яйца сроком на полгода. Это позволит наладить поставки из Турции и Ирана. О резкой стоимости куриных яиц сообщили жители страны президенту Владимиру Путину по Прямой линии 14 декабря.

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Цены на куриные яйца не могут моментально снизиться, поскольку это обусловлено особенностями рыночных процессов. Вместе с тем, как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, правительство продолжает принимать меры. «Почему нельзя моментально обеспечить снижение цен? Есть определенная емкость рынка, процесс насыщения, инерции — товар поступает в опт, пока отразится в рознице, проходит время. Это естественный процесс. Правительство продолжает энергично работать», — отметил Песков. По его словам, говорить, что меры, которые предприняло правительство и Минсельхоз, по снижению стоимости яйца — это реакция на Прямую линию с президентом, было бы несправедливо. «Они достаточно энергично работали. Был очевиден кризис [в отрасли]. Путин объяснил, почему такая ситуация произошла с резким повышением цен и на курятину, и на яйца. Слава богу, эта работа увенчалась успехом. Удалось обнулить таможню (это было согласовано с комиссией ЕАЭС), были проведены оперативные контакты с тем, чтобы за счет импорта насытить рынок и чтобы обратить цены на траекторию снижения. Действительно ускоряющий эффект Прямой линии налицо, но не нужно говорить, что до этого все бездействовали», — пояснил представитель Кремля. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев накануне сообщил телеканалу «Россия», что в ближайшие дни ожидаются поставки куриных яиц из Азербайджана. Сегодня совет Евразийской экономической комиссии принял и разрешил России обнулить ввозные пошлины на яйца сроком на полгода. Это позволит наладить поставки из Турции и Ирана. О резкой стоимости куриных яиц сообщили жители страны президенту Владимиру Путину по Прямой линии 14 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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