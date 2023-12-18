В Кремле объяснили, почему цены на яйца не могут быстро снизиться

В Кремле поддержали правительство в борьбе с ценами на яйца

18 декабря 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

В Кремле оценили реакцию правительства на критику президента из-за резкого роста цен на куриные яйца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Цены на куриные яйца не могут моментально снизиться, поскольку это обусловлено особенностями рыночных процессов. Вместе с тем, как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, правительство продолжает принимать меры. «Почему нельзя моментально обеспечить снижение цен? Есть определенная емкость рынка, процесс насыщения, инерции — товар поступает в опт, пока отразится в рознице, проходит время. Это естественный процесс. Правительство продолжает энергично работать», — отметил Песков. По его словам, говорить, что меры, которые предприняло правительство и Минсельхоз, по снижению стоимости яйца — это реакция на Прямую линию с президентом, было бы несправедливо. «Они достаточно энергично работали. Был очевиден кризис [в отрасли]. Путин объяснил, почему такая ситуация произошла с резким повышением цен и на курятину, и на яйца. Слава богу, эта работа увенчалась успехом. Удалось обнулить таможню (это было согласовано с комиссией ЕАЭС), были проведены оперативные контакты с тем, чтобы за счет импорта насытить рынок и чтобы обратить цены на траекторию снижения. Действительно ускоряющий эффект Прямой линии налицо, но не нужно говорить, что до этого все бездействовали», — пояснил представитель Кремля. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев накануне сообщил телеканалу «Россия», что в ближайшие дни ожидаются поставки куриных яиц из Азербайджана. Сегодня совет Евразийской экономической комиссии принял и разрешил России обнулить ввозные пошлины на яйца сроком на полгода. Это позволит наладить поставки из Турции и Ирана. О резкой стоимости куриных яиц сообщили жители страны президенту Владимиру Путину по Прямой линии 14 декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цены на куриные яйца не могут моментально снизиться, поскольку это обусловлено особенностями рыночных процессов. Вместе с тем, как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, правительство продолжает принимать меры. «Почему нельзя моментально обеспечить снижение цен? Есть определенная емкость рынка, процесс насыщения, инерции — товар поступает в опт, пока отразится в рознице, проходит время. Это естественный процесс. Правительство продолжает энергично работать», — отметил Песков. По его словам, говорить, что меры, которые предприняло правительство и Минсельхоз, по снижению стоимости яйца — это реакция на Прямую линию с президентом, было бы несправедливо. «Они достаточно энергично работали. Был очевиден кризис [в отрасли]. Путин объяснил, почему такая ситуация произошла с резким повышением цен и на курятину, и на яйца. Слава богу, эта работа увенчалась успехом. Удалось обнулить таможню (это было согласовано с комиссией ЕАЭС), были проведены оперативные контакты с тем, чтобы за счет импорта насытить рынок и чтобы обратить цены на траекторию снижения. Действительно ускоряющий эффект Прямой линии налицо, но не нужно говорить, что до этого все бездействовали», — пояснил представитель Кремля. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев накануне сообщил телеканалу «Россия», что в ближайшие дни ожидаются поставки куриных яиц из Азербайджана. Сегодня совет Евразийской экономической комиссии принял и разрешил России обнулить ввозные пошлины на яйца сроком на полгода. Это позволит наладить поставки из Турции и Ирана. О резкой стоимости куриных яиц сообщили жители страны президенту Владимиру Путину по Прямой линии 14 декабря.