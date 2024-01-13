13 января 2024

Бастрыкин лично взялся за ЧП на складе Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин ждет доклада о ходе расследования пожара в Петербурге на складе Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о пожаре на складе Wildberries. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Следком».

«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в складском комплексе в Санкт-Петербурге. Он ждет доклад о причинах ЧП от главы городского управления ведомства Олега Бобкова», — указано в посте представителей СК РФ.

Работники сгоревшего в Петербурге склада Wildberries начали обращаться в полицию, чтобы восстановить утраченные документы. По данным МЧС, возгорание было локализовано на площади 70 тыс. кв. м. Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о пожаре на складе Wildberries. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Следком». «Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в складском комплексе в Санкт-Петербурге. Он ждет доклад о причинах ЧП от главы городского управления ведомства Олега Бобкова», — указано в посте представителей СК РФ. Работники сгоревшего в Петербурге склада Wildberries начали обращаться в полицию, чтобы восстановить утраченные документы. По данным МЧС, возгорание было локализовано на площади 70 тыс. кв. м. Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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