Бастрыкин лично взялся за ЧП на складе Wildberries

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о пожаре на складе Wildberries. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Следком».
«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в складском комплексе в Санкт-Петербурге. Он ждет доклад о причинах ЧП от главы городского управления ведомства Олега Бобкова», — указано в посте представителей СК РФ.
Работники сгоревшего в Петербурге склада Wildberries начали обращаться в полицию, чтобы восстановить утраченные документы. По данным МЧС, возгорание было локализовано на площади 70 тыс. кв. м. Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.
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