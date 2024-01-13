Бастрыкин лично взялся за ЧП на складе Wildberries

14 января 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Бастрыкин ждет доклада о ходе расследования пожара в Петербурге на складе Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о пожаре на складе Wildberries. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Следком». «Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в складском комплексе в Санкт-Петербурге. Он ждет доклад о причинах ЧП от главы городского управления ведомства Олега Бобкова», — указано в посте представителей СК РФ. Работники сгоревшего в Петербурге склада Wildberries начали обращаться в полицию, чтобы восстановить утраченные документы. По данным МЧС, возгорание было локализовано на площади 70 тыс. кв. м. Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о пожаре на складе Wildberries. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Следком». «Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в складском комплексе в Санкт-Петербурге. Он ждет доклад о причинах ЧП от главы городского управления ведомства Олега Бобкова», — указано в посте представителей СК РФ. Работники сгоревшего в Петербурге склада Wildberries начали обращаться в полицию, чтобы восстановить утраченные документы. По данным МЧС, возгорание было локализовано на площади 70 тыс. кв. м. Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.