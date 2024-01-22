Песков: комментария президента об ударе ВСУ по Донецку не планируется

22 января 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что сердца россиян сейчас вместе с жителями Донецка Фото: Георгий Бергал © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что какого-либо заявления со стороны Кремля и главы государства касательно удара по торговым рядам в Донецке не планируется. Об этом представитель Кремля заявил в ходе конференц-колла. «Специальных заявлений не планируется, в этом нет необходимости», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. По его словам в республике принимаются все необходимые меры для оказания медицинской помощи раненым. «Естественно были соответствующие доклады президенту, были даны необходимые поручения, хотя и так принимаются всеми необходимыми службами», — добавил он. Песков отметил, что сердца всех жителей России сейчас находятся вместе с жителями Донбасса. А также с теми, кто потерял близких в результате этого теракта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что какого-либо заявления со стороны Кремля и главы государства касательно удара по торговым рядам в Донецке не планируется. Об этом представитель Кремля заявил в ходе конференц-колла. «Специальных заявлений не планируется, в этом нет необходимости», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. По его словам в республике принимаются все необходимые меры для оказания медицинской помощи раненым. «Естественно были соответствующие доклады президенту, были даны необходимые поручения, хотя и так принимаются всеми необходимыми службами», — добавил он. Песков отметил, что сердца всех жителей России сейчас находятся вместе с жителями Донбасса. А также с теми, кто потерял близких в результате этого теракта.