Песков: комментария президента об ударе ВСУ по Донецку не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что какого-либо заявления со стороны Кремля и главы государства касательно удара по торговым рядам в Донецке не планируется. Об этом представитель Кремля заявил в ходе конференц-колла.
«Специальных заявлений не планируется, в этом нет необходимости», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
По его словам в республике принимаются все необходимые меры для оказания медицинской помощи раненым. «Естественно были соответствующие доклады президенту, были даны необходимые поручения, хотя и так принимаются всеми необходимыми службами», — добавил он.
Песков отметил, что сердца всех жителей России сейчас находятся вместе с жителями Донбасса. А также с теми, кто потерял близких в результате этого теракта.
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