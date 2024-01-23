Депутат ГД предложила ввести в России новый праздник

Депутат ГД Буцкая предложила ввести в России День многодетных семей
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Разное. Курган, многодетная семья, зима, дети
День многодетных семей может быть намечен на 23 января Фото:

В России необходимо задуматься о введении нового праздника — Дня многодетных семей. С таким предложением на заседании Госдумы РФ выступила первый зампред семейного комитета Госдумы Татьяна Буцкая.

«Буцкая предложила ввести в России День многодетных семей», — сообщает официальный сайт Госдумы. Там добавили, что праздник может быть намечен на 23 января.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении федерального статуса многодетным семьям в стране и о введении соответствующих мер поддержки. Ранее у многодетных семей был только региональный статус. Согласно указу, многодетным семьям будут предоставлены социальные меры поддержки до достижения детьми возраста 18 лет или 23 лет при условии осуществления очного обучения.

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В России необходимо задуматься о введении нового праздника — Дня многодетных семей. С таким предложением на заседании Госдумы РФ выступила первый зампред семейного комитета Госдумы Татьяна Буцкая. «Буцкая предложила ввести в России День многодетных семей», — сообщает официальный сайт Госдумы. Там добавили, что праздник может быть намечен на 23 января. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении федерального статуса многодетным семьям в стране и о введении соответствующих мер поддержки. Ранее у многодетных семей был только региональный статус. Согласно указу, многодетным семьям будут предоставлены социальные меры поддержки до достижения детьми возраста 18 лет или 23 лет при условии осуществления очного обучения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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