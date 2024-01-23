Депутат ГД предложила ввести в России новый праздник

В России необходимо задуматься о введении нового праздника — Дня многодетных семей. С таким предложением на заседании Госдумы РФ выступила первый зампред семейного комитета Госдумы Татьяна Буцкая.
«Буцкая предложила ввести в России День многодетных семей», — сообщает официальный сайт Госдумы. Там добавили, что праздник может быть намечен на 23 января.
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении федерального статуса многодетным семьям в стране и о введении соответствующих мер поддержки. Ранее у многодетных семей был только региональный статус. Согласно указу, многодетным семьям будут предоставлены социальные меры поддержки до достижения детьми возраста 18 лет или 23 лет при условии осуществления очного обучения.
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