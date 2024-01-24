Сбербанк обратится в суд с заявлением о банкротстве мужа Блиновской

25 января 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Сбербанк хочет признать несостоятельным мужа Блиновской Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU ПАО Сбербанк России готовится подать в суд иск, чтобы признать бизнесмена Алексей Блиновского банкротом. Его супруга, блогер Елена Блиновская арестована по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств. Уведомление об этом размещено на сайте Федресурса. «Публичное акционерное общество „Сбербанк России“ уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Блиновского Алексея Владимировича», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Федресурса. Причину признания несостоятельности Блиновского Сбербанк не указал. Алексей Блиновский, по мнению следователей, помогал своей супруге уклоняться от уплаты налогов и отмыванию денег. Замоскворецкий районный суд 24 января продлил арест счетов и имущества родственников блогера Елены Блиновской на три месяца. Ранее саму блогера Елену Блиновскую отправили в СИЗО за нарушение домашнего ареста.

ПАО Сбербанк России готовится подать в суд иск, чтобы признать бизнесмена Алексей Блиновского банкротом. Его супруга, блогер Елена Блиновская арестована по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств. Уведомление об этом размещено на сайте Федресурса. «Публичное акционерное общество „Сбербанк России“ уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Блиновского Алексея Владимировича», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Федресурса. Причину признания несостоятельности Блиновского Сбербанк не указал. Алексей Блиновский, по мнению следователей, помогал своей супруге уклоняться от уплаты налогов и отмыванию денег. Замоскворецкий районный суд 24 января продлил арест счетов и имущества родственников блогера Елены Блиновской на три месяца. Ранее саму блогера Елену Блиновскую отправили в СИЗО за нарушение домашнего ареста.