24 января 2024

Сбербанк обратится в суд с заявлением о банкротстве мужа Блиновской

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Иннопром-2022, второй день. Екатеринбург, сбер, сбербанк логотип
Сбербанк хочет признать несостоятельным мужа Блиновской Фото:

ПАО Сбербанк России готовится подать в суд иск, чтобы признать бизнесмена Алексей Блиновского банкротом. Его супруга, блогер Елена Блиновская арестована по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств. Уведомление об этом размещено на сайте Федресурса.

«Публичное акционерное общество „Сбербанк России“ уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Блиновского Алексея Владимировича», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Федресурса. Причину признания несостоятельности Блиновского Сбербанк не указал.

Алексей Блиновский, по мнению следователей, помогал своей супруге уклоняться от уплаты налогов и отмыванию денег. Замоскворецкий районный суд 24 января продлил арест счетов и имущества родственников блогера Елены Блиновской на три месяца. Ранее саму блогера Елену Блиновскую отправили в СИЗО за нарушение домашнего ареста.

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ПАО Сбербанк России готовится подать в суд иск, чтобы признать бизнесмена Алексей Блиновского банкротом. Его супруга, блогер Елена Блиновская арестована по делу о неуплате налогов и отмывании денежных средств. Уведомление об этом размещено на сайте Федресурса. «Публичное акционерное общество „Сбербанк России“ уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя Блиновского Алексея Владимировича», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Федресурса. Причину признания несостоятельности Блиновского Сбербанк не указал. Алексей Блиновский, по мнению следователей, помогал своей супруге уклоняться от уплаты налогов и отмыванию денег. Замоскворецкий районный суд 24 января продлил арест счетов и имущества родственников блогера Елены Блиновской на три месяца. Ранее саму блогера Елену Блиновскую отправили в СИЗО за нарушение домашнего ареста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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