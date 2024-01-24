Суд продлил арест имущества родственников Блиновской

24 января 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Арест наложен на имущество и счета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Силовики задержали блогера Елену Блиновскую Суд продлил арест счетов и имущества родственников блогера Елены Блиновской еще на три месяца в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве. «В Замоскворецком районном суде Москвы с участием Елены Блиновской рассмотрены ходатайства следственного органа столичного СК о продлении срока наложения ареста на имущество родственников обвиняемой. Арест наложен и на денежные средства», — говорится в официальном telegram-канале СК. Уголовное дело против Блиновской возбудили в апреле 2023 года. Блогера подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Суд отправил блогера под домашний арест и арестовал имущество на 64 миллиарда рублей. 22 января 2024 года Блиновскую отправили в СИЗО на три месяца после нарушений с ее стороны.

Суд продлил арест счетов и имущества родственников блогера Елены Блиновской еще на три месяца в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве. «В Замоскворецком районном суде Москвы с участием Елены Блиновской рассмотрены ходатайства следственного органа столичного СК о продлении срока наложения ареста на имущество родственников обвиняемой. Арест наложен и на денежные средства», — говорится в официальном telegram-канале СК. Уголовное дело против Блиновской возбудили в апреле 2023 года. Блогера подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Суд отправил блогера под домашний арест и арестовал имущество на 64 миллиарда рублей. 22 января 2024 года Блиновскую отправили в СИЗО на три месяца после нарушений с ее стороны.