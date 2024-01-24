24 января 2024

Суд продлил арест имущества родственников Блиновской

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи
Арест наложен на имущество и счета Фото:
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Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

Суд продлил арест счетов и имущества родственников блогера Елены Блиновской еще на три месяца в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

«В Замоскворецком районном суде Москвы с участием Елены Блиновской рассмотрены ходатайства следственного органа столичного СК о продлении срока наложения ареста на имущество родственников обвиняемой. Арест наложен и на денежные средства», — говорится в официальном telegram-канале СК.

Уголовное дело против Блиновской возбудили в апреле 2023 года. Блогера подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Суд отправил блогера под домашний арест и арестовал имущество на 64 миллиарда рублей. 22 января 2024 года Блиновскую отправили в СИЗО на три месяца после нарушений с ее стороны.

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Суд продлил арест счетов и имущества родственников блогера Елены Блиновской еще на три месяца в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве. «В Замоскворецком районном суде Москвы с участием Елены Блиновской рассмотрены ходатайства следственного органа столичного СК о продлении срока наложения ареста на имущество родственников обвиняемой. Арест наложен и на денежные средства», — говорится в официальном telegram-канале СК. Уголовное дело против Блиновской возбудили в апреле 2023 года. Блогера подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Суд отправил блогера под домашний арест и арестовал имущество на 64 миллиарда рублей. 22 января 2024 года Блиновскую отправили в СИЗО на три месяца после нарушений с ее стороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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