13 февраля 2024

AK&M: уход иностранцев из России за год сократился на треть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Компьютерная клавиатура, монитор, графики, приложения. Курган, ноутбук, финансы, биржа, график, экономика, торговля на бирже, биржевый график, инвистиции
В прошлом году зафиксировали снижение объема сделок по выкупу российских активов у иностранцев Фото:

Объем сделок по выкупу российских активов у иностранцев сократился с 16,3 млрд долларов до 11 млрд. Статистикой за прошедший год поделились аналитики агентства AK&M.

«В 2023 году число и объем сделок по выходу иностранцев из российских активов сократились. Всего было зафиксировано 97 таких транзакций на сумму 11,14 млрд долларов. В 2022 году было 109 сделок на сумму 16,31 млрд», — на отчет агентства ссылается РБК. Суммарно за два года объем сделок иностранцев по уходу из РФ оценили в 27,45 млрд долларов.

Аналитики связали тенденцию с рядом законодательных инициатив, принятых в РФ в течение года. В январе ЦБ увидел интерес зарубежных инвесторов к обмену заблокированными активами на деньги.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Объем сделок по выкупу российских активов у иностранцев сократился с 16,3 млрд долларов до 11 млрд. Статистикой за прошедший год поделились аналитики агентства AK&M. «В 2023 году число и объем сделок по выходу иностранцев из российских активов сократились. Всего было зафиксировано 97 таких транзакций на сумму 11,14 млрд долларов. В 2022 году было 109 сделок на сумму 16,31 млрд», — на отчет агентства ссылается РБК. Суммарно за два года объем сделок иностранцев по уходу из РФ оценили в 27,45 млрд долларов. Аналитики связали тенденцию с рядом законодательных инициатив, принятых в РФ в течение года. В январе ЦБ увидел интерес зарубежных инвесторов к обмену заблокированными активами на деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...