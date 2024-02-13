AK&M: уход иностранцев из России за год сократился на треть

14 февраля 2024 в 03:17 Размер текста - 17 +

В прошлом году зафиксировали снижение объема сделок по выкупу российских активов у иностранцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Объем сделок по выкупу российских активов у иностранцев сократился с 16,3 млрд долларов до 11 млрд. Статистикой за прошедший год поделились аналитики агентства AK&M. «В 2023 году число и объем сделок по выходу иностранцев из российских активов сократились. Всего было зафиксировано 97 таких транзакций на сумму 11,14 млрд долларов. В 2022 году было 109 сделок на сумму 16,31 млрд», — на отчет агентства ссылается РБК. Суммарно за два года объем сделок иностранцев по уходу из РФ оценили в 27,45 млрд долларов. Аналитики связали тенденцию с рядом законодательных инициатив, принятых в РФ в течение года. В январе ЦБ увидел интерес зарубежных инвесторов к обмену заблокированными активами на деньги.

Объем сделок по выкупу российских активов у иностранцев сократился с 16,3 млрд долларов до 11 млрд. Статистикой за прошедший год поделились аналитики агентства AK&M. «В 2023 году число и объем сделок по выходу иностранцев из российских активов сократились. Всего было зафиксировано 97 таких транзакций на сумму 11,14 млрд долларов. В 2022 году было 109 сделок на сумму 16,31 млрд», — на отчет агентства ссылается РБК. Суммарно за два года объем сделок иностранцев по уходу из РФ оценили в 27,45 млрд долларов. Аналитики связали тенденцию с рядом законодательных инициатив, принятых в РФ в течение года. В январе ЦБ увидел интерес зарубежных инвесторов к обмену заблокированными активами на деньги.