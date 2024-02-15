Зеленский легализовал марихуану на Украине

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Зеленский легализовал сбор марихуаны в медицинских целях Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализованном сборе марихуаны (медицинского каннабиса) в промышленных и медицинских целях. Это необходимо для расширенного доступа пациентов к нужному лечению при онкологии. Об этом сообщает украинский парламент.

«Проект закона о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности», — передает парламент Украины на своем сайте. Законный сбор марихуаны введен для создания условий расширенного доступа пациентов к лечению онкологии. А также для лечения посттравматических стрессовых расстройств, которые получены после боевых действий.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому легализуется медицинский каннабис. Отмечается, что закон должен был вступить в силу во второй половине 2024 года. При этом будет продолжаться преследоваться по закону употребление марихуаны в личных целях. Лекарства на основе каннабиса пациенты смогут получать только при наличии рецепта.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализованном сборе марихуаны (медицинского каннабиса) в промышленных и медицинских целях. Это необходимо для расширенного доступа пациентов к нужному лечению при онкологии. Об этом сообщает украинский парламент. «Проект закона о регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности», — передает парламент Украины на своем сайте. Законный сбор марихуаны введен для создания условий расширенного доступа пациентов к лечению онкологии. А также для лечения посттравматических стрессовых расстройств, которые получены после боевых действий. Ранее Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому легализуется медицинский каннабис. Отмечается, что закон должен был вступить в силу во второй половине 2024 года. При этом будет продолжаться преследоваться по закону употребление марихуаны в личных целях. Лекарства на основе каннабиса пациенты смогут получать только при наличии рецепта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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