Путин обратился к россиянам в День защитника Отечества: главные заявления президента

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны и поздравил их с Днем защитника Отечества. Российский лидер отметил, что все граждане страны верят в силу своих защитников, в военную сферу будет внедрен искусственный интеллект, а предприятия ОПК увеличили поставки оружия в войска. URA.RU приводит главное из обращения Путина.
Поздравление с Днем защитника Отечества
Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что он является одним из самых почитаемых в стране. Президент обратился к ветеранам, гражданскому персоналу и всем, кто прошел военную службу. Ценностями, которые остаются важнейшими и непререкаемыми, по мнению Путина, являются: преданность Отчизне, оберегание ее и отстаивание своей земли.
Герои, которыми гордится Россия
Президент отметил, что все россияне верят в силу и надежность своих защитников, а также всегда будут помнить, что советский народ отстоял свободу нашей страны. По словам Владимира Путина, Россия гордится верностью своей армии и флота русской военной школе. Участники СВО, как подчеркнул российский лидер — подлинные герои, гордость всей страны.
Развитие военной сферы
Путин объявил, что на очереди серийный выпуск перспективных образцов и внедрение искусственного интеллекта в военной сфере. Он подчеркнул, что за последние годы предприятия оборонно-промышленного комплекса значительно увеличили производство и поставки вооружения для войск, создав множество беспилотников, танков, артиллерии, бронетехники, систем ПВО и высокоточного оружия. Также на днях в Казани четыре ракетоносца ТУ-160М были переданы в ВС РФ.
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