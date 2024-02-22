Путин обратился к россиянам в День защитника Отечества: главные заявления президента

Путин: россияне гордятся участниками СВО

23 февраля 2024 в 04:39 Размер текста - 17 +

Россияне верят в силу своих защитников, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны и поздравил их с Днем защитника Отечества. Российский лидер отметил, что все граждане страны верят в силу своих защитников, в военную сферу будет внедрен искусственный интеллект, а предприятия ОПК увеличили поставки оружия в войска. URA.RU приводит главное из обращения Путина. Поздравление с Днем защитника Отечества Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что он является одним из самых почитаемых в стране. Президент обратился к ветеранам, гражданскому персоналу и всем, кто прошел военную службу. Ценностями, которые остаются важнейшими и непререкаемыми, по мнению Путина, являются: преданность Отчизне, оберегание ее и отстаивание своей земли. Герои, которыми гордится Россия Президент отметил, что все россияне верят в силу и надежность своих защитников, а также всегда будут помнить, что советский народ отстоял свободу нашей страны. По словам Владимира Путина, Россия гордится верностью своей армии и флота русской военной школе. Участники СВО, как подчеркнул российский лидер — подлинные герои, гордость всей страны. Развитие военной сферы Путин объявил, что на очереди серийный выпуск перспективных образцов и внедрение искусственного интеллекта в военной сфере. Он подчеркнул, что за последние годы предприятия оборонно-промышленного комплекса значительно увеличили производство и поставки вооружения для войск, создав множество беспилотников, танков, артиллерии, бронетехники, систем ПВО и высокоточного оружия. Также на днях в Казани четыре ракетоносца ТУ-160М были переданы в ВС РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны и поздравил их с Днем защитника Отечества. Российский лидер отметил, что все граждане страны верят в силу своих защитников, в военную сферу будет внедрен искусственный интеллект, а предприятия ОПК увеличили поставки оружия в войска. URA.RU приводит главное из обращения Путина. Владимир Путин поздравил россиян с праздником, отметив, что он является одним из самых почитаемых в стране. Президент обратился к ветеранам, гражданскому персоналу и всем, кто прошел военную службу. Ценностями, которые остаются важнейшими и непререкаемыми, по мнению Путина, являются: преданность Отчизне, оберегание ее и отстаивание своей земли. Президент отметил, что все россияне верят в силу и надежность своих защитников, а также всегда будут помнить, что советский народ отстоял свободу нашей страны. По словам Владимира Путина, Россия гордится верностью своей армии и флота русской военной школе. Участники СВО, как подчеркнул российский лидер — подлинные герои, гордость всей страны. Путин объявил, что на очереди серийный выпуск перспективных образцов и внедрение искусственного интеллекта в военной сфере. Он подчеркнул, что за последние годы предприятия оборонно-промышленного комплекса значительно увеличили производство и поставки вооружения для войск, создав множество беспилотников, танков, артиллерии, бронетехники, систем ПВО и высокоточного оружия. Также на днях в Казани четыре ракетоносца ТУ-160М были переданы в ВС РФ.