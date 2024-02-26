Пушилин пришел в недоумение из-за озвученных Зеленским потерь ВСУ

26 февраля 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин сообщил, что ВСУ потеряли намного больше бойцов, чем озвучил Владимир Зеленский Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина за два года спецоперации потеряла 31 тысячу военных, являются наглой ложью. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Очередная наглая и циничная ложь Зеленского <…> Цифра, озвученная Зеленским, кратно занижена», — заявил Пушилин в беседе с РИА Новости. По его словам, в боевых действиях за Артемовск (ДНР), Марьинку (ДНР), Авдеевку (ДНР) украинская армия потеряла намного больше больше, чем заявленные 31 тысяча бойцов. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ за два года спецоперации потеряли 31 тысячу военных. В декабре 2023 года Минобороны РФ заявило о 383 тысячи бойцов, которых потеряла украинская армия.

Слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина за два года спецоперации потеряла 31 тысячу военных, являются наглой ложью. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Очередная наглая и циничная ложь Зеленского <…> Цифра, озвученная Зеленским, кратно занижена», — заявил Пушилин в беседе с РИА Новости. По его словам, в боевых действиях за Артемовск (ДНР), Марьинку (ДНР), Авдеевку (ДНР) украинская армия потеряла намного больше больше, чем заявленные 31 тысяча бойцов. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ за два года спецоперации потеряли 31 тысячу военных. В декабре 2023 года Минобороны РФ заявило о 383 тысячи бойцов, которых потеряла украинская армия.