Врач назвал неожиданную опасность наушников для здоровья

Долгое или громкое прослушивание музыки через наушники может привести к повреждению слухового нерва, что в свою очередь может привести к развитию тугоухости. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Калсын Гамзатов.
«Если слушать музыку в наушниках слишком долго или слишком громко, можно повредить слуховой нерв, что чревато возникновением тугоухости», — передает слова Гамзатова газета «Известия». Специалист рекомендует ограничить время использования наушников до 60-90 минут с уровнем громкости не более 60-80% от максимально возможного.
Важно делать перерывы между прослушиваниями не менее 40 минут. Продолжительное прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости может привести к прогрессирующему снижению слуха, шуму в ушах и повышенному риску психических расстройств. При возникновении резкого ухудшения слуха, рекомендуется обратиться к врачу-отоларингологу для проведения аудиометрии и начала лечения в самые первые дни заболевания, заключил Гамзатов.
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