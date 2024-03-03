Врач назвал неожиданную опасность наушников для здоровья

Врач Гамзатов: прослушивание музыки в наушниках может привести к тугоухости

03 марта 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Продолжительное прослушивание музыки в наушниках может привести к снижению слуха, заявил Калсын Гамзатов Фото: Анна Майорова © URA.RU Долгое или громкое прослушивание музыки через наушники может привести к повреждению слухового нерва, что в свою очередь может привести к развитию тугоухости. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Калсын Гамзатов. «Если слушать музыку в наушниках слишком долго или слишком громко, можно повредить слуховой нерв, что чревато возникновением тугоухости», — передает слова Гамзатова газета «Известия». Специалист рекомендует ограничить время использования наушников до 60-90 минут с уровнем громкости не более 60-80% от максимально возможного. Важно делать перерывы между прослушиваниями не менее 40 минут. Продолжительное прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости может привести к прогрессирующему снижению слуха, шуму в ушах и повышенному риску психических расстройств. При возникновении резкого ухудшения слуха, рекомендуется обратиться к врачу-отоларингологу для проведения аудиометрии и начала лечения в самые первые дни заболевания, заключил Гамзатов.

Долгое или громкое прослушивание музыки через наушники может привести к повреждению слухового нерва, что в свою очередь может привести к развитию тугоухости. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Калсын Гамзатов. «Если слушать музыку в наушниках слишком долго или слишком громко, можно повредить слуховой нерв, что чревато возникновением тугоухости», — передает слова Гамзатова газета «Известия». Специалист рекомендует ограничить время использования наушников до 60-90 минут с уровнем громкости не более 60-80% от максимально возможного. Важно делать перерывы между прослушиваниями не менее 40 минут. Продолжительное прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости может привести к прогрессирующему снижению слуха, шуму в ушах и повышенному риску психических расстройств. При возникновении резкого ухудшения слуха, рекомендуется обратиться к врачу-отоларингологу для проведения аудиометрии и начала лечения в самые первые дни заболевания, заключил Гамзатов.