В Совете безопасности назвали главного врага России

Постоянный член Совбеза Иванов: Великобритания — враждебное государство для РФ

04 марта 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

Сергей Иванов отметил враждебную политику Великобритании по отношению к России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Великобритания и страны Прибалтики — главные враги России. Об этом заявил постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов на презентации книги историка Егора Яковлева «Нацистский геноцид народов СССР». «Я считаю, что самое враждебное государство для России — это Великобритания. Она на протяжении 300-400 лет делает одно и то же: пытается ограничить Россию, сделать все для того, чтобы страна сидела на задворках Европы», — заявил Сергей Иванов, его приводит ТАСС. Он отметил, что Великобритания всегда последовательна в своих действиях в отношении России. На втором месте находятся страны Прибалтики. По словам Иванова, эта часть Европы никогда не была самостоятельной, а такой вывод можно сделать при анализе последних тысячи лет. До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Такой вывод он сделал после слитых разговоров немецких офицеров.

Великобритания и страны Прибалтики — главные враги России. Об этом заявил постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов на презентации книги историка Егора Яковлева «Нацистский геноцид народов СССР». «Я считаю, что самое враждебное государство для России — это Великобритания. Она на протяжении 300-400 лет делает одно и то же: пытается ограничить Россию, сделать все для того, чтобы страна сидела на задворках Европы», — заявил Сергей Иванов, его приводит ТАСС. Он отметил, что Великобритания всегда последовательна в своих действиях в отношении России. На втором месте находятся страны Прибалтики. По словам Иванова, эта часть Европы никогда не была самостоятельной, а такой вывод можно сделать при анализе последних тысячи лет. До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Такой вывод он сделал после слитых разговоров немецких офицеров.