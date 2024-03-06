Украинский блогер Шарий обвинил Зеленского в организации покушения на него

На Анатолия Шария напали уже во второй разФото: Социальные сети Анатолия Шария
Блогер Анатолий Шарий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации покушения на него. Об этом блогер заявил после того, как его вместе с женой пытались застрелить из автоматического оружия в Испании.
«Судя по вони в отечественных „сми“ и по тому, как убийце дали уйти, „забыв“ перекрыть дороги и минимально опросить свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают», — заявил Анатолий Шарий. Об этом блогер написал в своем telegram-канале.
Ранее Шарий сообщил, что неизвестные пытались обстрелять автомобиль, где сидел блогер и его супруга, пишет Life. Также еще в октябре 2023 года дом блогера забросали коктейлями Молотова. Предположительно, нападение было связано с расследованием блогера, посвященному незаконному обороту наркотиков на Украине, сообщает MK.RU.
Блогер Анатолий Шарий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации покушения на него. Об этом блогер заявил после того, как его вместе с женой пытались застрелить из автоматического оружия в Испании. «Судя по вони в отечественных „сми“ и по тому, как убийце дали уйти, „забыв“ перекрыть дороги и минимально опросить свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают», — заявил Анатолий Шарий. Об этом блогер написал в своем telegram-канале. Ранее Шарий сообщил, что неизвестные пытались обстрелять автомобиль, где сидел блогер и его супруга, пишет Life. Также еще в октябре 2023 года дом блогера забросали коктейлями Молотова. Предположительно, нападение было связано с расследованием блогера, посвященному незаконному обороту наркотиков на Украине, сообщает MK.RU.