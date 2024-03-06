Происшествия Украинский блогер Шарий обвинил Зеленского в организации покушения на него 06 марта 2024 в 16:54 Размер текста - 17 + На Анатолия Шария напали уже во второй раз Фото: Социальные сети Анатолия Шария Блогер Анатолий Шарий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации покушения на него. Об этом блогер заявил после того, как его вместе с женой пытались застрелить из автоматического оружия в Испании. «Судя по вони в отечественных „сми“ и по тому, как убийце дали уйти, „забыв“ перекрыть дороги и минимально опросить свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают», — заявил Анатолий Шарий. Об этом блогер написал в своем telegram-канале. Ранее Шарий сообщил, что неизвестные пытались обстрелять автомобиль, где сидел блогер и его супруга, пишет Life . Также еще в октябре 2023 года дом блогера забросали коктейлями Молотова. Предположительно, нападение было связано с расследованием блогера, посвященному незаконному обороту наркотиков на Украине, сообщает MK.RU . Блогер Анатолий Шарий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации покушения на него. Об этом блогер заявил после того, как его вместе с женой пытались застрелить из автоматического оружия в Испании. «Судя по вони в отечественных „сми“ и по тому, как убийце дали уйти, „забыв“ перекрыть дороги и минимально опросить свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают», — заявил Анатолий Шарий. Об этом блогер написал в своем telegram-канале. Ранее Шарий сообщил, что неизвестные пытались обстрелять автомобиль, где сидел блогер и его супруга, пишет Life. Также еще в октябре 2023 года дом блогера забросали коктейлями Молотова. Предположительно, нападение было связано с расследованием блогера, посвященному незаконному обороту наркотиков на Украине, сообщает MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям