Украинский блогер Шарий обвинил Зеленского в организации покушения на него

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На Анатолия Шария напали уже во второй раз Фото:

Блогер Анатолий Шарий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации покушения на него. Об этом блогер заявил после того, как его вместе с женой пытались застрелить из автоматического оружия в Испании.

«Судя по вони в отечественных „сми“ и по тому, как убийце дали уйти, „забыв“ перекрыть дороги и минимально опросить свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают», — заявил Анатолий Шарий. Об этом блогер написал в своем telegram-канале.

Ранее Шарий сообщил, что неизвестные пытались обстрелять автомобиль, где сидел блогер и его супруга, пишет Life. Также еще в октябре 2023 года дом блогера забросали коктейлями Молотова. Предположительно, нападение было связано с расследованием блогера, посвященному незаконному обороту наркотиков на Украине, сообщает MK.RU.

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Блогер Анатолий Шарий обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации покушения на него. Об этом блогер заявил после того, как его вместе с женой пытались застрелить из автоматического оружия в Испании. «Судя по вони в отечественных „сми“ и по тому, как убийце дали уйти, „забыв“ перекрыть дороги и минимально опросить свидетелей, другие варианты, кроме Зеленского, отпадают», — заявил Анатолий Шарий. Об этом блогер написал в своем telegram-канале. Ранее Шарий сообщил, что неизвестные пытались обстрелять автомобиль, где сидел блогер и его супруга, пишет Life. Также еще в октябре 2023 года дом блогера забросали коктейлями Молотова. Предположительно, нападение было связано с расследованием блогера, посвященному незаконному обороту наркотиков на Украине, сообщает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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