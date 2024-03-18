Минтруд опроверг путаницу в назначении пенсий из-за сбоя в информсистеме

18 марта 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Трудностей в назначении пенсий из-за сбоя в системе не будет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Информация о том, что из-за сбоя в информсистеме Минтруда может возникнуть путаница в назначении досрочных пенсий, не является достоверной. Сообщение опровергли в пресс-службе Минтруда. Об этом URA.RU стало известно в ходе совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «Информация о возможных трудностях при назначении пенсий гражданам, занятым во вредных и опасных условиях труда, не соответствует действительности», — рассказали в Минтруде изданию МК.RU. Там добавили, что при назначении пенсии гражданам исчточником служит система персонифицированного учета пенсионных прав граждан. Она формируется согласно той отчетности, которую сдают работодатели. Ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что россияне якобы рискуют столкнуться с путаницей при выходе на досрочную пенсию из-за сбоя в информсистеме Минтруда. Но в ведомстве дополнительно отметили, что при назначении пенсий Социальный фонд не использует ни информационную систему, ни другие данные, кроме системы персонального учета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Информация о том, что из-за сбоя в информсистеме Минтруда может возникнуть путаница в назначении досрочных пенсий, не является достоверной. Сообщение опровергли в пресс-службе Минтруда. Об этом URA.RU стало известно в ходе совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «Информация о возможных трудностях при назначении пенсий гражданам, занятым во вредных и опасных условиях труда, не соответствует действительности», — рассказали в Минтруде изданию МК.RU. Там добавили, что при назначении пенсии гражданам исчточником служит система персонифицированного учета пенсионных прав граждан. Она формируется согласно той отчетности, которую сдают работодатели. Ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что россияне якобы рискуют столкнуться с путаницей при выходе на досрочную пенсию из-за сбоя в информсистеме Минтруда. Но в ведомстве дополнительно отметили, что при назначении пенсий Социальный фонд не использует ни информационную систему, ни другие данные, кроме системы персонального учета.