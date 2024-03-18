Минтруд опроверг путаницу в назначении пенсий из-за сбоя в информсистеме

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Трудностей в назначении пенсий из-за сбоя в системе не будет Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Информация о том, что из-за сбоя в информсистеме Минтруда может возникнуть путаница в назначении досрочных пенсий, не является достоверной. Сообщение опровергли в пресс-службе Минтруда. Об этом URA.RU стало известно в ходе совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

«Информация о возможных трудностях при назначении пенсий гражданам, занятым во вредных и опасных условиях труда, не соответствует действительности», — рассказали в Минтруде изданию МК.RU. Там добавили, что при назначении пенсии гражданам исчточником служит система персонифицированного учета пенсионных прав граждан. Она формируется согласно той отчетности, которую сдают работодатели.

Ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что россияне якобы рискуют столкнуться с путаницей при выходе на досрочную пенсию из-за сбоя в информсистеме Минтруда. Но в ведомстве дополнительно отметили, что при назначении пенсий Социальный фонд не использует ни информационную систему, ни другие данные, кроме системы персонального учета.

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Информация о том, что из-за сбоя в информсистеме Минтруда может возникнуть путаница в назначении досрочных пенсий, не является достоверной. Сообщение опровергли в пресс-службе Минтруда. Об этом URA.RU стало известно в ходе совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «Информация о возможных трудностях при назначении пенсий гражданам, занятым во вредных и опасных условиях труда, не соответствует действительности», — рассказали в Минтруде изданию МК.RU. Там добавили, что при назначении пенсии гражданам исчточником служит система персонифицированного учета пенсионных прав граждан. Она формируется согласно той отчетности, которую сдают работодатели. Ранее в ряде СМИ распространилась информация о том, что россияне якобы рискуют столкнуться с путаницей при выходе на досрочную пенсию из-за сбоя в информсистеме Минтруда. Но в ведомстве дополнительно отметили, что при назначении пенсий Социальный фонд не использует ни информационную систему, ни другие данные, кроме системы персонального учета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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