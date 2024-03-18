Россия потребовала от Германии выплатить компенсацию блокадникам ВОВ

18 марта 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

Россия также призвала Германию признать блокаду Ленинграда геноцидом Фото: Александр Мамаев © URA.RU Россия потребовала от ФРГ выплатить компенсацию всем блокадникам Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург) времен Второй мировой войны. Такую ноту отправило посольство РФ Германии. «В заявлении министерства от 27 января 2024 года умалчивается о многолетних требованиях российской стороны к германской распространить гуманитарные выплаты на всех блокадников. Германия оказывает помощь исключительно в адрес блокадников еврейской национальности», — говорится в тексте ноты. Его приводит РИА Новости. Россия рассматривает это как дискриминацию по этническому признаку. Также Москва отмечает, что выплаты репараций по итогам Второй Мировой войны не могут быть предлогом для отмены новых. Российская сторона уверена, что послевоенные репарации и восстановление человеческой справедливости — не одно и то же. Также Россия потребовала от ФРГ признать блокаду Ленинграда актом геноцида. Она ожидает конкретную реакцию от Германии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия потребовала от ФРГ выплатить компенсацию всем блокадникам Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург) времен Второй мировой войны. Такую ноту отправило посольство РФ Германии. «В заявлении министерства от 27 января 2024 года умалчивается о многолетних требованиях российской стороны к германской распространить гуманитарные выплаты на всех блокадников. Германия оказывает помощь исключительно в адрес блокадников еврейской национальности», — говорится в тексте ноты. Его приводит РИА Новости. Россия рассматривает это как дискриминацию по этническому признаку. Также Москва отмечает, что выплаты репараций по итогам Второй Мировой войны не могут быть предлогом для отмены новых. Российская сторона уверена, что послевоенные репарации и восстановление человеческой справедливости — не одно и то же. Также Россия потребовала от ФРГ признать блокаду Ленинграда актом геноцида. Она ожидает конкретную реакцию от Германии.