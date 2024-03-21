Кологривый решил писать стихи, пока сидит под арестом

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Клипарт. Тюмень, стихи, рукопись
Никита Кологривый сообщил, что во время ареста хочет писать стихи Фото:

Актера театра и кино Никиту Кологривого, известного по роли Кащея в сериале «Слово пацана», арестовали на семь суток. По его словам, во время ареста он будет писать стихи.

«Пойду сидеть на киче, писать стихи. Может быть, что-то светлое мне в голову придет», — заявил Кологривый. Его слова передает telegram-канал Shot.

Ранее, 20 марта, в сети появилось видео, на кадрах которого Кологривый устроил дебош в лаундж-баре Новосибирска и укусил официантку. Актера задержала полиция, передают «Дни.ру». Кологривый уже извинился перед девушкой и обещал прислать ей букет цветов. Свой поступок в здании суда он объяснил тем, что устал от рабочего графика. Суд принял решение арестовать актера на семь суток, передает «Национальная служба новостей».

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Актера театра и кино Никиту Кологривого, известного по роли Кащея в сериале «Слово пацана», арестовали на семь суток. По его словам, во время ареста он будет писать стихи. «Пойду сидеть на киче, писать стихи. Может быть, что-то светлое мне в голову придет», — заявил Кологривый. Его слова передает telegram-канал Shot. Ранее, 20 марта, в сети появилось видео, на кадрах которого Кологривый устроил дебош в лаундж-баре Новосибирска и укусил официантку. Актера задержала полиция, передают «Дни.ру». Кологривый уже извинился перед девушкой и обещал прислать ей букет цветов. Свой поступок в здании суда он объяснил тем, что устал от рабочего графика. Суд принял решение арестовать актера на семь суток, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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