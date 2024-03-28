В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в восстановлении «Крокуса»

Песков: вопрос о восстановлении «Крокус Сити Холла» не стоит в повестке дня

28 марта 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Говорить о восстановлении «Крокуса» рано, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о восстановлении «Крокус Сити Холла» после теракта не стоит в повестке дня. По его словам, говорить об этом рано, поскольку идет активная фаза следствия. «Сейчас этот вопрос в повестке дня кремля и общественности не стоит. Идет активная фаза следствия», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что говорить об этом и занимать какую-либо позицию рано. Ранее сын владельца и президента Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов заявил, что сейчас еще нет окончательного еще решения, будет ли восстановлен «Крокус». По его словам, решение будет основываться на мнении президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и общественности, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о восстановлении «Крокус Сити Холла» после теракта не стоит в повестке дня. По его словам, говорить об этом рано, поскольку идет активная фаза следствия. «Сейчас этот вопрос в повестке дня кремля и общественности не стоит. Идет активная фаза следствия», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что говорить об этом и занимать какую-либо позицию рано. Ранее сын владельца и президента Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов заявил, что сейчас еще нет окончательного еще решения, будет ли восстановлен «Крокус». По его словам, решение будет основываться на мнении президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и общественности, передает «Национальная служба новостей».