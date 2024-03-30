Российские бойцы засняли, как ВСУ на БМП стреляют по своим. Видео

30 марта 2024 в 17:37 Размер текста - 17 +

ВСУ на БМП обстреляли сослуживцев Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ на боевой машине пехоты Bradley обстреляли своих сослуживцев, находящихся в окопе в районе Авдеевки. Видео с обстрелом сняли военные отряда «Шторм Z» еще в декабре 2023 года. На кадрах видно, как БМП едет по полю боя и ведет огонь по окопам с украинскими военными. Уточняется, что машина пехоты привезла десант ВСУ для штурма утерянных под Авдеевкой позиций. «Сразу после высадки десанта машина спешно уехала, а украинскую пехоту мгновенно уничтожила российская арта (артиллерия — прим. URA.RU)», — передает telegram-канал «RT на русском». Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что артиллерия ВСУ открыла огонь по своим сослуживцам. По словам губернатора, украинские бойцы пытались оставить свои позиции, из-за чего были уничтожены, пишет Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ на боевой машине пехоты Bradley обстреляли своих сослуживцев, находящихся в окопе в районе Авдеевки. Видео с обстрелом сняли военные отряда «Шторм Z» еще в декабре 2023 года. На кадрах видно, как БМП едет по полю боя и ведет огонь по окопам с украинскими военными. Уточняется, что машина пехоты привезла десант ВСУ для штурма утерянных под Авдеевкой позиций. «Сразу после высадки десанта машина спешно уехала, а украинскую пехоту мгновенно уничтожила российская арта (артиллерия — прим. URA.RU)», — передает telegram-канал «RT на русском». Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что артиллерия ВСУ открыла огонь по своим сослуживцам. По словам губернатора, украинские бойцы пытались оставить свои позиции, из-за чего были уничтожены, пишет Life.