ВСУ на боевой машине пехоты Bradley обстреляли своих сослуживцев, находящихся в окопе в районе Авдеевки. Видео с обстрелом сняли военные отряда «Шторм Z» еще в декабре 2023 года.
На кадрах видно, как БМП едет по полю боя и ведет огонь по окопам с украинскими военными. Уточняется, что машина пехоты привезла десант ВСУ для штурма утерянных под Авдеевкой позиций. «Сразу после высадки десанта машина спешно уехала, а украинскую пехоту мгновенно уничтожила российская арта (артиллерия — прим. URA.RU)», — передает telegram-канал «RT на русском».
Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что артиллерия ВСУ открыла огонь по своим сослуживцам. По словам губернатора, украинские бойцы пытались оставить свои позиции, из-за чего были уничтожены, пишет
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