Советник Шойгу назвал «голую вечеринку» актом агрессии против РФ

02 апреля 2024 в 06:03 Размер текста - 17 +

«Голая вечеринка» стала инструментом ментальной войны США против России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Прошедшая в конце 2023 года в московском клубе «Мутабор» «голая вечеринка» стала примером ментальной агрессии против России, инструменты которой разрабатывают США и НАТО. Об этом заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий. «Технологии деградации заходят и к нам. „Голая вечеринка“ является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего», — написал в концептуальной статье об инструментах ментальной войны США в журнале «Арсенал Отечества» Ильницкий. По его мнению, произошедшее — не случайность, а элемент разрушения государства через деградацию элит. Подход предполагает стирание национальной истории и культуры, доминирование меньшинств, имитацию легитимной власти. Характер военных действий меняется радикально, поражение ментальной сферы противника становится важнее, чем контроль над его территорией. Современные технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в Гарвардском и Принстонском университетах, добавил Ильницкий. В конце 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла «Голая вечеринка», которую в полуобнаженном виде посетили многие звезды российской эстрады. Суд в Москве зарегистрировал иски к Анастасии Ивлеевой, выступившей организатором вечеринки, и основному акционеру АФК «Система» Владимиру Евтушенкову. С них требуют взыскать по одному миллиарду долларов в пользу участников боевых действий, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прошедшая в конце 2023 года в московском клубе «Мутабор» «голая вечеринка» стала примером ментальной агрессии против России, инструменты которой разрабатывают США и НАТО. Об этом заявил советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий. «Технологии деградации заходят и к нам. „Голая вечеринка“ является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества и молодежи, прежде всего», — написал в концептуальной статье об инструментах ментальной войны США в журнале «Арсенал Отечества» Ильницкий. По его мнению, произошедшее — не случайность, а элемент разрушения государства через деградацию элит. Подход предполагает стирание национальной истории и культуры, доминирование меньшинств, имитацию легитимной власти. Характер военных действий меняется радикально, поражение ментальной сферы противника становится важнее, чем контроль над его территорией. Современные технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в Гарвардском и Принстонском университетах, добавил Ильницкий. В конце 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла «Голая вечеринка», которую в полуобнаженном виде посетили многие звезды российской эстрады. Суд в Москве зарегистрировал иски к Анастасии Ивлеевой, выступившей организатором вечеринки, и основному акционеру АФК «Система» Владимиру Евтушенкову. С них требуют взыскать по одному миллиарду долларов в пользу участников боевых действий, пишет RT.