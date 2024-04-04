ЕР и Минпросвещения обсудили с регионами капремонт учебных заведений

05 апреля 2024 в 01:04 Размер текста - 17 +

В Курганской области в 2024 году будут отремонтированы шесть школ, заявил Сергей Корнев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ход реализации президентских программ капитального ремонта и строительства новых школ и детских садов обсудили с регионами на федеральном штабе секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр просвещения Сергей Кравцов. Позже доклад был представлен президенту России Владимиру Путину, который поддержал идею продлить программы капремонта до 2030 года, говорится на сайте партии. «Прошу наших координаторов в регионах подключиться к подготовке реестра объектов капремонта первой очереди», — поручил Андрей Турчак. «Единая Россия» реализует программу капремонта школ вместе с Минпросвещения, она входит в народную программу. Партия обеспечила выделение средств федерального бюджета на ее реализацию. Как сообщил министр просвещения Кравцов, при планировании программы капремонта детсадов, колледжей и техникумов будет учитываться опыт капремонта и строительства школ. Он особо обратил на это внимание регионов, нарушающих сроки сдачи объектов. В частности, в Курганской области эта программа проходит успешно. В 2024 году будет отремонтировано шесть школ. Также начнутся работы по еще 29. Они будут завершены к 2025 году. «В 2024 году будет осуществлен капитальный ремонт 6 зданий школ в городе Кургане, Альменевском, Звериноголовском, Петуховском, Шумихинском, Щучанском муниципальных округах. Также будет начат ремонт 29 зданий школ, со сроком завершения работ в 2025 году в городах Курган, Шадринск и в 13 муниципальных округах области», — заявил координатор партийного проекта «Новая школа» в Курганской области Сергей Корнев. Проектирование и приемка объектов контролируется родительскими штабами, сформированными в каждом муниципалитете. За каждым объектом закреплен депутат, добавил Корнев. Еще одно поручение главы государства, которое партия возьмет на контроль, — по начислению выплат классным руководителям и кураторам групп в колледжах. «В этом году по решению Президента вдвое увеличены надбавки за классное руководство в небольших населенных пунктах. Введена федеральная выплата в размере 10 тысяч рублей для классных руководителей и кураторов групп в колледжах и техникумах», — напомнил Турчак. Программа капитального ремонта школ, инициированная партией «Единая Россия» в сотрудничестве с Министерством просвещения РФ, является частью народной программы и направлена на улучшение условий обучения и воспитания детей. В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин призвал расширить действие проекта и продлить его до 2030 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ход реализации президентских программ капитального ремонта и строительства новых школ и детских садов обсудили с регионами на федеральном штабе секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр просвещения Сергей Кравцов. Позже доклад был представлен президенту России Владимиру Путину, который поддержал идею продлить программы капремонта до 2030 года, говорится на сайте партии. «Прошу наших координаторов в регионах подключиться к подготовке реестра объектов капремонта первой очереди», — поручил Андрей Турчак. «Единая Россия» реализует программу капремонта школ вместе с Минпросвещения, она входит в народную программу. Партия обеспечила выделение средств федерального бюджета на ее реализацию. Как сообщил министр просвещения Кравцов, при планировании программы капремонта детсадов, колледжей и техникумов будет учитываться опыт капремонта и строительства школ. Он особо обратил на это внимание регионов, нарушающих сроки сдачи объектов. В частности, в Курганской области эта программа проходит успешно. В 2024 году будет отремонтировано шесть школ. Также начнутся работы по еще 29. Они будут завершены к 2025 году. «В 2024 году будет осуществлен капитальный ремонт 6 зданий школ в городе Кургане, Альменевском, Звериноголовском, Петуховском, Шумихинском, Щучанском муниципальных округах. Также будет начат ремонт 29 зданий школ, со сроком завершения работ в 2025 году в городах Курган, Шадринск и в 13 муниципальных округах области», — заявил координатор партийного проекта «Новая школа» в Курганской области Сергей Корнев. Проектирование и приемка объектов контролируется родительскими штабами, сформированными в каждом муниципалитете. За каждым объектом закреплен депутат, добавил Корнев. Еще одно поручение главы государства, которое партия возьмет на контроль, — по начислению выплат классным руководителям и кураторам групп в колледжах. «В этом году по решению Президента вдвое увеличены надбавки за классное руководство в небольших населенных пунктах. Введена федеральная выплата в размере 10 тысяч рублей для классных руководителей и кураторов групп в колледжах и техникумах», — напомнил Турчак. Программа капитального ремонта школ, инициированная партией «Единая Россия» в сотрудничестве с Министерством просвещения РФ, является частью народной программы и направлена на улучшение условий обучения и воспитания детей. В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин призвал расширить действие проекта и продлить его до 2030 года.