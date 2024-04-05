В Кремле ответили на обвинение Макрона в атаке

Россия не приемлет обвинения в кибератаках на соседние страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона.
«Они (обвинения — прим. URA.RU) часто звучат, но не подкрепляются аргументацией. Мы не приемлем подобные обвинения», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что такие высказывания являются голословными.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Россия якобы может совершить информационные атаки во время проведения парижской Олимпиады. Он отметил, что Россия постоянно подпитывает утверждения о том, что Франция не в состоянии что-либо провести.
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