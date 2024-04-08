«Аэрофлот» разрешил переоформлять билеты на рейсы в Орск и Оренбург

08 апреля 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Пассажиры «Аэрофлота» смогут вернуть стоимость билета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы В связи с наводнением в Оренбургской области авиакомпания «Аэрофлот» предоставляет возможность переоформления билетов для пассажиров, планирующих вылет до 15 апреля 2024 года на направлениях Оренбурга и Орска. Об этом рассказали в авиакомпании. «Аэрофлот предоставит возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 15.04.2024 включительно по направлениям в/из Оренбурга и Орска», — сообщает пресс-служба «Аэрофлота». Там добавили, что пассажиры могут запросить возврат стоимости билета. Также возможно изменение даты вылета на любую дату до 25 апреля 2024 года, сохранив при этом маршрут перелета. «Аэрофлот» отмечает, что авиарейсы в Оренбург и Орск продолжают осуществляться в соответствии с установленным графиком. В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал, вызвав паводковую ситуацию. На 8 апреля в регионе подтоплены 25 муниципальных образований, затоплены 10 390 жилых домов и 18 662 приусадебных участка. Более подробную информацию о чрезвычайной ситуации можно найти в материале URA.RU. Волна паводка прошла через Орск в понедельник и теперь она ожидается в Оренбурге к 17 апреля. МЧС России предупредило об этом и указало на риск подтопления в Тюмени, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с наводнением в Оренбургской области авиакомпания «Аэрофлот» предоставляет возможность переоформления билетов для пассажиров, планирующих вылет до 15 апреля 2024 года на направлениях Оренбурга и Орска. Об этом рассказали в авиакомпании. «Аэрофлот предоставит возможность вынужденного переоформления билета для пассажиров, вылетающих в период до 15.04.2024 включительно по направлениям в/из Оренбурга и Орска», — сообщает пресс-служба «Аэрофлота». Там добавили, что пассажиры могут запросить возврат стоимости билета. Также возможно изменение даты вылета на любую дату до 25 апреля 2024 года, сохранив при этом маршрут перелета. «Аэрофлот» отмечает, что авиарейсы в Оренбург и Орск продолжают осуществляться в соответствии с установленным графиком. В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал, вызвав паводковую ситуацию. На 8 апреля в регионе подтоплены 25 муниципальных образований, затоплены 10 390 жилых домов и 18 662 приусадебных участка. Более подробную информацию о чрезвычайной ситуации можно найти в материале URA.RU. Волна паводка прошла через Орск в понедельник и теперь она ожидается в Оренбурге к 17 апреля. МЧС России предупредило об этом и указало на риск подтопления в Тюмени, передает «Национальная служба новостей».