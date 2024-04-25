Путин поручил проработать вопрос социальной рекламы

25 апреля 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что социальная реклама имеет большое значение Фото: Владимир Андреев © URA.RU В РФ необходимо тщательно проработать вопрос социальной рекламы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, нужно избегать скрытой коммерческой рекламы под видом социальной. «Вот когда мы говорим о детском питании или питании в школах, это вроде как социальная реклама, но если при этом показывается конкретная фирма, <…>, то это уже скрытая реклама конкретного производителя», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Глава государства подчеркнул, что предложения по регулированию социальной рекламы будут изучены, так как они основаны на важных аргументах. Путин подтвердил, что социальная реклама имеет большое значение, однако необходимо обращать внимание на ее содержание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В РФ необходимо тщательно проработать вопрос социальной рекламы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, нужно избегать скрытой коммерческой рекламы под видом социальной. «Вот когда мы говорим о детском питании или питании в школах, это вроде как социальная реклама, но если при этом показывается конкретная фирма, <…>, то это уже скрытая реклама конкретного производителя», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Глава государства подчеркнул, что предложения по регулированию социальной рекламы будут изучены, так как они основаны на важных аргументах. Путин подтвердил, что социальная реклама имеет большое значение, однако необходимо обращать внимание на ее содержание.