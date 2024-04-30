МИД РФ и Таджикистана опубликовали разные версии переговоров глав ведомств

Корректная версия разговора глав МИД РФ и Таджикистана Сергея Лаврова и Сироджиддина Мухриддина изложена в публикации российского ведомства. Об этом ТАСС сообщил источник.
«Корректная версия разговора изложена в публикации МИД России», — сказал источник, комментируя расхождения в сообщениях для прессы от МИД РФ и МИД Таджикистана. Его слова приводит ТАСС.
МИД Таджикистана ранее выпустил заявление, в котором говорилось о беспокойстве министра иностранных дел страны по поводу ситуации с гражданами Таджикистана в России, в то время как российское внешнеполитическое ведомство сообщило о детальных разъяснениях, предоставленных таджикской стороне относительно мер по профилактике терроризма. В сообщении МИД России также указывается на временный характер этих мер и отмечается, что они не направлены против какой-либо нации или религии.
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