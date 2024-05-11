Ганчев сообщил об отступлении ВСУ из Харьковской области: главное об СВО за 11 мая

Пушилин сообщил о погибших в результате удара ВСУ по ресторану «Парадиз»

11 мая 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Виталий Ганчев сообщил, что ВС РФ продолжают давить на ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за успешного продвижения ВС РФ в Харьковской области украинские войска вынуждены отступать. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, российские военные сохраняют инициативу и преимущество, продолжая оказывать давление на украинские силы. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 11 мая. Продвижение ВС РФ в Харьковской области Под давлением ВС РФ украинские войска вынуждены отступать в Харьковской области, что является положительной динамикой. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев. «Наши ребята активно двигаются, тенденция очень хорошая. Конечно, это им удается непросто», — отметил Ганчев в беседе с РИА Новости. По его словам, многие жители региона стремятся покинуть зону боевых действий. Также Ганчев отметил в своем telegram-канале , что российские военные удерживают инициативу и преимущество в регионе. Он подчеркнул, что ВС РФ продолжают давить ВСУ. Украинские вооруженные силы столкнутся с трудностями в процессе обороны Харькова без должной логистики. Об этом заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос. Он подчеркнул стратегическую важность Харькова и значимость грамотного планирования для ВСУ. В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Ими стали Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявил, что в США признали, что Россия успешно наступает в Харьковской области. Французский эксперт Белиг Набли отметил, что РФ сохраняет стратегическую двусмысленность в ходе наступления, что затрудняет понимание ее истинных военных намерений. Продвижение ВС РФ в Часове Яре Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что военные действия в городе Часов Яр продолжаются, и российские войска активно ведут боевые операции в черте города. Он выразил уверенность в успешном исходе операции по освобождению города. «С оптимизмом смотрю на продвижение ВС РФ в направлении Часова Яра: наши бойцы выстраивают действия уже в черте города», — заявил Пушилин. Реакция МИД РФ на атаки ВСУ по Донбассу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ВСУ в связи с десятилетием референдума в ЛДНР организовали серию атак, которые она назвала «варварскими терактами». Это заявление было сделано в ответ на удары ВСУ по Ровеньки в ЛНР и Донецк в ДНР. «К юбилею бандеровцы при поддержке США и ведомой ими западной фаланги цинично приурочили целую серию варварских террористических атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры в республиках российского Донбасса», — заявила Захарова. Также сообщается, что из-за атаки ВСУ по ресторану «Парадиз» в Донецке три человека погибли, а восемь получили ранения. Кадры с места происшествия опубликовал Пятый канал. По информации Пушилина, украинские бойцы атаковали заведение общепита с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Интервью Пушилина Пушилин заявил в беседе с РИА Новости, что российская армия продвигается в оптимальном темпе без использования победных ритуалов, достигая полного освобождения Донбасса. По его словам, российские военные стремятся отодвинуть украинские вооруженные силы на расстояние от Горловки, которую обстреливают ВСУ. Он отметил, что Россия готова активизировать удары по мостам на Украине и принимать меры по поражению ключевых объектов в зависимости от планов и задач. Глава ДНР подчеркнул, что решение о таких шагах будет принято при получении соответствующей команды. Пушилин также выразил мнение о необходимости освободить ряд украинских городов, таких как Харьков, Одесса и Днепропетровск, от киевского режима в ходе спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за успешного продвижения ВС РФ в Харьковской области украинские войска вынуждены отступать. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, российские военные сохраняют инициативу и преимущество, продолжая оказывать давление на украинские силы. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 11 мая. Под давлением ВС РФ украинские войска вынуждены отступать в Харьковской области, что является положительной динамикой. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев. «Наши ребята активно двигаются, тенденция очень хорошая. Конечно, это им удается непросто», — отметил Ганчев в беседе с РИА Новости. По его словам, многие жители региона стремятся покинуть зону боевых действий. Также Ганчев отметил в своем telegram-канале, что российские военные удерживают инициативу и преимущество в регионе. Он подчеркнул, что ВС РФ продолжают давить ВСУ. Украинские вооруженные силы столкнутся с трудностями в процессе обороны Харькова без должной логистики. Об этом заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос. Он подчеркнул стратегическую важность Харькова и значимость грамотного планирования для ВСУ. В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области. Ими стали Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявил, что в США признали, что Россия успешно наступает в Харьковской области. Французский эксперт Белиг Набли отметил, что РФ сохраняет стратегическую двусмысленность в ходе наступления, что затрудняет понимание ее истинных военных намерений. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что военные действия в городе Часов Яр продолжаются, и российские войска активно ведут боевые операции в черте города. Он выразил уверенность в успешном исходе операции по освобождению города. «С оптимизмом смотрю на продвижение ВС РФ в направлении Часова Яра: наши бойцы выстраивают действия уже в черте города», — заявил Пушилин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ВСУ в связи с десятилетием референдума в ЛДНР организовали серию атак, которые она назвала «варварскими терактами». Это заявление было сделано в ответ на удары ВСУ по Ровеньки в ЛНР и Донецк в ДНР. Также сообщается, что из-за атаки ВСУ по ресторану «Парадиз» в Донецке три человека погибли, а восемь получили ранения. Кадры с места происшествия опубликовал Пятый канал. По информации Пушилина, украинские бойцы атаковали заведение общепита с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Пушилин заявил в беседе с РИА Новости, что российская армия продвигается в оптимальном темпе без использования победных ритуалов, достигая полного освобождения Донбасса. По его словам, российские военные стремятся отодвинуть украинские вооруженные силы на расстояние от Горловки, которую обстреливают ВСУ. Он отметил, что Россия готова активизировать удары по мостам на Украине и принимать меры по поражению ключевых объектов в зависимости от планов и задач. Глава ДНР подчеркнул, что решение о таких шагах будет принято при получении соответствующей команды. Пушилин также выразил мнение о необходимости освободить ряд украинских городов, таких как Харьков, Одесса и Днепропетровск, от киевского режима в ходе спецоперации.