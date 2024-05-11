Пушилин заявил, что ВС РФ зашли в Часов Яр

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Оглашение результатов после подсчета голосов на референдуме о вхождении ЛДНР, Запорожья, Херсона в состав РФ. Донецк, референдум, пушилин
Денис Пушилин заявил, что бои уже идут в Часов Яре Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные ведут бои уже в черте Часова Яра. Операция по освобождению города не продлится долго. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«С оптимизмом смотрю на продвижение ВС РФ в направлении Часова Яра: наши бойцы выстраивают действия уже в черте города», — заявил Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Часов Яр в ближайшее время будет освобожден.

Для Украины сейчас идут тяжелые бои по всей линии фронта. Президент страны Владимир Зеленский отметил в особенности донецкое направление. В Часовом Яре уже находится спецназ ГУР Украины. ВСУ перебрасывают силы в надежде отстоять город.

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Российские военные ведут бои уже в черте Часова Яра. Операция по освобождению города не продлится долго. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «С оптимизмом смотрю на продвижение ВС РФ в направлении Часова Яра: наши бойцы выстраивают действия уже в черте города», — заявил Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Часов Яр в ближайшее время будет освобожден. Для Украины сейчас идут тяжелые бои по всей линии фронта. Президент страны Владимир Зеленский отметил в особенности донецкое направление. В Часовом Яре уже находится спецназ ГУР Украины. ВСУ перебрасывают силы в надежде отстоять город.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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