Пушилин заявил, что ВС РФ зашли в Часов Яр

11 мая 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин заявил, что бои уже идут в Часов Яре Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные ведут бои уже в черте Часова Яра. Операция по освобождению города не продлится долго. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «С оптимизмом смотрю на продвижение ВС РФ в направлении Часова Яра: наши бойцы выстраивают действия уже в черте города», — заявил Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Часов Яр в ближайшее время будет освобожден. Для Украины сейчас идут тяжелые бои по всей линии фронта. Президент страны Владимир Зеленский отметил в особенности донецкое направление. В Часовом Яре уже находится спецназ ГУР Украины. ВСУ перебрасывают силы в надежде отстоять город. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные ведут бои уже в черте Часова Яра. Операция по освобождению города не продлится долго. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «С оптимизмом смотрю на продвижение ВС РФ в направлении Часова Яра: наши бойцы выстраивают действия уже в черте города», — заявил Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Часов Яр в ближайшее время будет освобожден. Для Украины сейчас идут тяжелые бои по всей линии фронта. Президент страны Владимир Зеленский отметил в особенности донецкое направление. В Часовом Яре уже находится спецназ ГУР Украины. ВСУ перебрасывают силы в надежде отстоять город.