Пушилин заявил, что ВС РФ зашли в Часов Яр

Российские военные ведут бои уже в черте Часова Яра. Операция по освобождению города не продлится долго. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«С оптимизмом смотрю на продвижение ВС РФ в направлении Часова Яра: наши бойцы выстраивают действия уже в черте города», — заявил Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Часов Яр в ближайшее время будет освобожден.
Для Украины сейчас идут тяжелые бои по всей линии фронта. Президент страны Владимир Зеленский отметил в особенности донецкое направление. В Часовом Яре уже находится спецназ ГУР Украины. ВСУ перебрасывают силы в надежде отстоять город.
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