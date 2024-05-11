11 мая 2024

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в пригороде

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилей областного военкомата. Курган, депутат, совещание, чиновник, документы, засадение
Взрыв прогремел в Харькове 11 мая, сообщил мэр города Игорь Терехов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Он призвал граждан быть осторожными.

«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», — написал Терехов в своем telegram-канале. Так он прокомментировал взрывы в городе.

Подробности события пока не уточняются, но о взрыве также сообщило украинское издание «Общественное». Ситуация в Харькове остается напряженной на фоне продолжающегося конфликта на Украине. ВСУ будут сталкиваться со сложностями во время обороны Харькова, считает отставной украинский генерал Сергей Кривонос. Сейчас в области идет эвакуация людей.

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В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Он призвал граждан быть осторожными. «В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», — написал Терехов в своем telegram-канале. Так он прокомментировал взрывы в городе. Подробности события пока не уточняются, но о взрыве также сообщило украинское издание «Общественное». Ситуация в Харькове остается напряженной на фоне продолжающегося конфликта на Украине. ВСУ будут сталкиваться со сложностями во время обороны Харькова, считает отставной украинский генерал Сергей Кривонос. Сейчас в области идет эвакуация людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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