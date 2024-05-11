Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в пригороде

12 мая 2024 в 05:43 Размер текста - 17 +

Взрыв прогремел в Харькове 11 мая, сообщил мэр города Игорь Терехов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Он призвал граждан быть осторожными. «В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», — написал Терехов в своем telegram-канале. Так он прокомментировал взрывы в городе. Подробности события пока не уточняются, но о взрыве также сообщило украинское издание «Общественное». Ситуация в Харькове остается напряженной на фоне продолжающегося конфликта на Украине. ВСУ будут сталкиваться со сложностями во время обороны Харькова, считает отставной украинский генерал Сергей Кривонос. Сейчас в области идет эвакуация людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Он призвал граждан быть осторожными. «В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», — написал Терехов в своем telegram-канале. Так он прокомментировал взрывы в городе. Подробности события пока не уточняются, но о взрыве также сообщило украинское издание «Общественное». Ситуация в Харькове остается напряженной на фоне продолжающегося конфликта на Украине. ВСУ будут сталкиваться со сложностями во время обороны Харькова, считает отставной украинский генерал Сергей Кривонос. Сейчас в области идет эвакуация людей.