Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в пригороде

В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Он призвал граждан быть осторожными.
«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», — написал Терехов в своем telegram-канале. Так он прокомментировал взрывы в городе.
Подробности события пока не уточняются, но о взрыве также сообщило украинское издание «Общественное». Ситуация в Харькове остается напряженной на фоне продолжающегося конфликта на Украине. ВСУ будут сталкиваться со сложностями во время обороны Харькова, считает отставной украинский генерал Сергей Кривонос. Сейчас в области идет эвакуация людей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.