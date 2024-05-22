Путин предложил учредить новую ежегодную премию в России

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Визит Владимира Путина на ГК КОНАР. Челябинск, путин владимир
Путин принимает участие в выставке АСИ Фото:

Президент России Владимир Путин выступил с предложением создать ежегодную премию Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом стало известно из выступления главы государства на заседании наблюдательного совета АСИ.

«Есть предложение вручать ежегодную премию агентства», — предложил российский лидер. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин выступил с предложением создать ежегодную премию Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом стало известно из выступления главы государства на заседании наблюдательного совета АСИ. «Есть предложение вручать ежегодную премию агентства», — предложил российский лидер. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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