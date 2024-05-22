Путин предложил учредить новую ежегодную премию в России

22 мая 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Путин принимает участие в выставке АСИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин выступил с предложением создать ежегодную премию Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом стало известно из выступления главы государства на заседании наблюдательного совета АСИ. «Есть предложение вручать ежегодную премию агентства», — предложил российский лидер. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин выступил с предложением создать ежегодную премию Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом стало известно из выступления главы государства на заседании наблюдательного совета АСИ. «Есть предложение вручать ежегодную премию агентства», — предложил российский лидер. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».