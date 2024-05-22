Путин предложил учредить новую ежегодную премию в России

Путин принимает участие в выставке АСИ
Президент России Владимир Путин выступил с предложением создать ежегодную премию Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом стало известно из выступления главы государства на заседании наблюдательного совета АСИ.
«Есть предложение вручать ежегодную премию агентства», — предложил российский лидер. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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