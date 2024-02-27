Латвия продлила запрет на въезд для россиян

28 февраля 2024 в 01:12 Размер текста - 17 +

Правительство Латвии огранило въезд для граждан России до 4 марта 2025 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Правительство Латвии приняло решение о продлении ограничений на въезд для граждан России до 4 марта 2025 года. Это решение было официально объявлено латвийским министерством иностранных дел. «Кабинет министров [Латвии] 27 февраля 2024 года принял решение продлить срок ограничений на въезд граждан России в Латвию до 4 марта 2025 года», — говорится в сообщении на сайте министерства. Заявление подтверждает намерение Латвии сохранять контроль над своей границей в рамках обеспечения национальной безопасности и соблюдения международных обязательств. В МИД Латвии уточнили, что действующие ограничения не затронут граждан России, имеющих вид на жительство в Латвии, странах Евросоюза, Швейцарии и Европейской экономической зоне, а также тех, кто имеет долгосрочные и краткосрочные шенгенские визы с целью визита к родственникам. Также исключения предусмотрены для лиц, чей въезд обусловлен гуманитарными причинами, и работников транспортных компаний. Ранее Латвия начала конфисковать автомобили с российскими номерами в пользу Украины. Соответствующий законопроект приняли еще в 2023 году, однако он вступил в силу только 15 февраля 2024 года.

Правительство Латвии приняло решение о продлении ограничений на въезд для граждан России до 4 марта 2025 года. Это решение было официально объявлено латвийским министерством иностранных дел. «Кабинет министров [Латвии] 27 февраля 2024 года принял решение продлить срок ограничений на въезд граждан России в Латвию до 4 марта 2025 года», — говорится в сообщении на сайте министерства. Заявление подтверждает намерение Латвии сохранять контроль над своей границей в рамках обеспечения национальной безопасности и соблюдения международных обязательств. В МИД Латвии уточнили, что действующие ограничения не затронут граждан России, имеющих вид на жительство в Латвии, странах Евросоюза, Швейцарии и Европейской экономической зоне, а также тех, кто имеет долгосрочные и краткосрочные шенгенские визы с целью визита к родственникам. Также исключения предусмотрены для лиц, чей въезд обусловлен гуманитарными причинами, и работников транспортных компаний. Ранее Латвия начала конфисковать автомобили с российскими номерами в пользу Украины. Соответствующий законопроект приняли еще в 2023 году, однако он вступил в силу только 15 февраля 2024 года.