27 мая 2024

РВ: ВСУ нанесли удар по Луганску

В Луганске прогремели взрывы
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Как минимум часть ракет HIMARS сбита
Как минимум часть ракет HIMARS сбита Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска нанесли удар по Луганску, в результате чего на окраине случился пожар. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». Местные жители слышали взрывы в городе. 

«Враг нанес удар по Луганску, на окраине пожар. Сообщается, что как минимум часть ракет HIMARS сбита», — заявили военкоры в своем telegram-канале. Взрывы произошли около 21.05, они были слышны во всех частях города, сообщает РИА Новости.

Также вечером 27 мая в Подмосковье сбили украинский беспилотник. На месте работают оперативники. Официальной информации пока нет.

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Украинские войска нанесли удар по Луганску, в результате чего на окраине случился пожар. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». Местные жители слышали взрывы в городе.  «Враг нанес удар по Луганску, на окраине пожар. Сообщается, что как минимум часть ракет HIMARS сбита», — заявили военкоры в своем telegram-канале. Взрывы произошли около 21.05, они были слышны во всех частях города, сообщает РИА Новости. Также вечером 27 мая в Подмосковье сбили украинский беспилотник. На месте работают оперативники. Официальной информации пока нет.
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