РВ: ВСУ нанесли удар по Луганску

Как минимум часть ракет HIMARS сбита
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские войска нанесли удар по Луганску, в результате чего на окраине случился пожар. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». Местные жители слышали взрывы в городе.
«Враг нанес удар по Луганску, на окраине пожар. Сообщается, что как минимум часть ракет HIMARS сбита», — заявили военкоры в своем telegram-канале. Взрывы произошли около 21.05, они были слышны во всех частях города, сообщает РИА Новости.
Также вечером 27 мая в Подмосковье сбили украинский беспилотник. На месте работают оперативники. Официальной информации пока нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.