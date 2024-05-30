30 мая 2024

Военная разведка США обвинила Россию в применении ракет КНДР на Украине

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Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына. Космодром Восточный, Благовещенск, сборка, спутник, ракета, ступень, космодром восточный, ангара, космическая
Ранее КНДР отвергла слухи о продаже оружия России Фото:

Разведывательное управление Пентагона США обвинило Россию в использовании ракет КНДР на Украине, несмотря на отрицание этого Москвой и Пхеньяном. Об этом говорится в докладе DIA.

«Россия использовала ракеты КНДР для нанесения ударов по целям на Украине», — указано в докладе DIA. В документе отмечается, что применение ракет в населенных пунктах привело к жертвам среди мирного населения.

Согласно заявлению американской разведки, Россия, в свою очередь, предоставила Пхеньяну дипломатическую поддержку в ООН, используя право вето для блокирования механизмов контроля за соблюдением санкций против Северной Кореи.

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Разведывательное управление Пентагона США обвинило Россию в использовании ракет КНДР на Украине, несмотря на отрицание этого Москвой и Пхеньяном. Об этом говорится в докладе DIA. «Россия использовала ракеты КНДР для нанесения ударов по целям на Украине», — указано в докладе DIA. В документе отмечается, что применение ракет в населенных пунктах привело к жертвам среди мирного населения. Согласно заявлению американской разведки, Россия, в свою очередь, предоставила Пхеньяну дипломатическую поддержку в ООН, используя право вето для блокирования механизмов контроля за соблюдением санкций против Северной Кореи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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