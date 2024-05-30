Военная разведка США обвинила Россию в применении ракет КНДР на Украине

Разведывательное управление Пентагона США обвинило Россию в использовании ракет КНДР на Украине, несмотря на отрицание этого Москвой и Пхеньяном. Об этом говорится в докладе DIA.
«Россия использовала ракеты КНДР для нанесения ударов по целям на Украине», — указано в докладе DIA. В документе отмечается, что применение ракет в населенных пунктах привело к жертвам среди мирного населения.
Согласно заявлению американской разведки, Россия, в свою очередь, предоставила Пхеньяну дипломатическую поддержку в ООН, используя право вето для блокирования механизмов контроля за соблюдением санкций против Северной Кореи.
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