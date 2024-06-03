Участники программы «Время героев» отправились к Северному полюсу. Видео

03 июня 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

Члены команды отправились к Северному полюсу на ледоколе (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первые 83 участника программы «Время героев» продолжают свое обучение в арктической экспедиции к Северному полюсу, куда отправились на атомном ледоколе «50 лет Победы». Информация об этом размещена на сайте Высшей школы государственного управления «Время героев». «Восемьдесят три участника первого модуля программы „Время героев“ продолжают свое обучение в арктической экспедиции к Северному полюсу на борту атомного ледокола „50 лет Победы“» — говорится на сайте Высшей школы. Программа развития создана для участников специальной военной операции. По словам генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, им есть что сказать и чем поделиться с ребятами с точки зрения управленческого опыта в решении задач на глобальном, мировом рынке в сегодняшних сложных условиях. «Особый символизм в том, что стартовый блок лекций проходит на ледоколе «50 лет Победы <…> На фоне прекрасной природы, восхитительных пейзажей, в точки энергии всей планеты — на Северном полюсе, мне кажется родится новая команда управленцев нашей страны», — сказал Лихачев в видео, опубликованном на сайте Высшей школы. Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров добавил, что знания лучше усваиваются при возможности применения их на практике и когда они связаны с сильными эмоциями. «Лучше всего любые знания усваиваются тогда, когда их можно применить на практике и когда они связаны с сильными эмоциями. Те, кто дойдет до Северного полюса и вернется обратно, получат такие эмоции, которые помогут им лучше воспринять и запомнить на всю жизнь все, чему они здесь будут учиться», — отметил Комиссаров. Сами участники с нетерпением ждали старта экспедиции. Константин Яшин подчеркнул, что весь опыт, полученный на муниципальной службе и на СВО, пришло время перенести в управление государством. Другой участник Николай Орлов отметил, что полученные знания уже превзошли его ожидания. «Мы получили огромное количество новых знаний за короткий период. Даже страшно представить, в хорошем смысле, что нас еще может ждать впереди», — сказал он в видео. Есть среди участников и девушки. Александра Родионова с детства мечтала попасть на Северный полюс. «Мама говорила: „Глупости!“ Но когда я узнаю, что мы едем на Северный полюс, я понимаю, что Россия — страна возможностей», — поделилась Родионова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первые 83 участника программы «Время героев» продолжают свое обучение в арктической экспедиции к Северному полюсу, куда отправились на атомном ледоколе «50 лет Победы». Информация об этом размещена на сайте Высшей школы государственного управления «Время героев». «Восемьдесят три участника первого модуля программы „Время героев“ продолжают свое обучение в арктической экспедиции к Северному полюсу на борту атомного ледокола „50 лет Победы“» — говорится на сайте Высшей школы. Программа развития создана для участников специальной военной операции. По словам генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, им есть что сказать и чем поделиться с ребятами с точки зрения управленческого опыта в решении задач на глобальном, мировом рынке в сегодняшних сложных условиях. «Особый символизм в том, что стартовый блок лекций проходит на ледоколе «50 лет Победы <…> На фоне прекрасной природы, восхитительных пейзажей, в точки энергии всей планеты — на Северном полюсе, мне кажется родится новая команда управленцев нашей страны», — сказал Лихачев в видео, опубликованном на сайте Высшей школы. Ректор Президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров добавил, что знания лучше усваиваются при возможности применения их на практике и когда они связаны с сильными эмоциями. «Лучше всего любые знания усваиваются тогда, когда их можно применить на практике и когда они связаны с сильными эмоциями. Те, кто дойдет до Северного полюса и вернется обратно, получат такие эмоции, которые помогут им лучше воспринять и запомнить на всю жизнь все, чему они здесь будут учиться», — отметил Комиссаров. Сами участники с нетерпением ждали старта экспедиции. Константин Яшин подчеркнул, что весь опыт, полученный на муниципальной службе и на СВО, пришло время перенести в управление государством. Другой участник Николай Орлов отметил, что полученные знания уже превзошли его ожидания. «Мы получили огромное количество новых знаний за короткий период. Даже страшно представить, в хорошем смысле, что нас еще может ждать впереди», — сказал он в видео. Есть среди участников и девушки. Александра Родионова с детства мечтала попасть на Северный полюс. «Мама говорила: „Глупости!“ Но когда я узнаю, что мы едем на Северный полюс, я понимаю, что Россия — страна возможностей», — поделилась Родионова.