В оперслужбах рассказали о рисках обрушений на месте крупного пожара в Подмосковье

В результате пожара здание склада в Подмосковье практически полностью обрушилось. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Горящий в подмосковном Некрасовском склад почти полностью рухнул», — рассказали в службах ТАСС. По данным прокуратуры, площадь возгорания увеличилась до 15 тысяч квадратных метров. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.
В день происшествия в Некрасовском проходил чемпионат по конному спорту. Организаторы соревнований сообщили корреспонденту URA.RU, что мероприятие продолжается в штатном режиме. Лошади, находившиеся рядом с местом пожара, были своевременно выведены для предотвращения отравления продуктами горения. Конюшни расположены на другой территории, животные не пострадали. URA.RU ведет онлайн-трансляцию пожара. Подробнее об этом — в материале по ссылке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.