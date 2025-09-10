В оперслужбах рассказали о рисках обрушений на месте крупного пожара в Подмосковье

В Подмосковье горящий склад почти полностью рухнул
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Площадь возгорания увеличилась до 15 тысяч квадратных метров
Площадь возгорания увеличилась до 15 тысяч квадратных метров Фото:

В результате пожара здание склада в Подмосковье практически полностью обрушилось. Об этом сообщили в оперативных службах. 

«Горящий в подмосковном Некрасовском склад почти полностью рухнул», — рассказали в службах ТАСС. По данным прокуратуры, площадь возгорания увеличилась до 15 тысяч квадратных метров. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

В день происшествия в Некрасовском проходил чемпионат по конному спорту. Организаторы соревнований сообщили корреспонденту URA.RU, что мероприятие продолжается в штатном режиме. Лошади, находившиеся рядом с местом пожара, были своевременно выведены для предотвращения отравления продуктами горения. Конюшни расположены на другой территории, животные не пострадали. URA.RU ведет онлайн-трансляцию пожара. Подробнее об этом — в материале по ссылке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате пожара здание склада в Подмосковье практически полностью обрушилось. Об этом сообщили в оперативных службах.  «Горящий в подмосковном Некрасовском склад почти полностью рухнул», — рассказали в службах ТАСС. По данным прокуратуры, площадь возгорания увеличилась до 15 тысяч квадратных метров. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. В день происшествия в Некрасовском проходил чемпионат по конному спорту. Организаторы соревнований сообщили корреспонденту URA.RU, что мероприятие продолжается в штатном режиме. Лошади, находившиеся рядом с местом пожара, были своевременно выведены для предотвращения отравления продуктами горения. Конюшни расположены на другой территории, животные не пострадали. URA.RU ведет онлайн-трансляцию пожара. Подробнее об этом — в материале по ссылке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...