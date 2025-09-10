В конгрессе США было продемонстрировано видео, на котором, как утверждается, неопознанный летающий объект (НЛО) отразил атаку американской ракеты у берегов Йемена. Об этом сообщает телеканал ABC.
«На ранее не публиковавшемся видео, обнародованном во вторник одним из членов конгресса, видно, как американская ракета Hellfire отскакивает от яркого блестящего объекта у побережья Йемена 30 октября 2024 года», — передает ABC. Видеозапись была сделана в период активных боевых действий ВМС США у побережья Йемена. Американские военные осуществляли операции по защите торговых судов от атак со стороны хуситов. На одном из эпизодов зафиксирован момент запуска ракеты Hellfire по яркому блестящему объекту, который продолжил движение по прежней траектории несмотря на прямое попадание.
В 2015 году уже публиковалось похожее видео с загадочным объектом, снятым у берегов Калифорнии. Тогда специалисты объяснили увиденное оптическим обманом.
