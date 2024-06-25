Defense News: НАТО планирует поставлять ВСУ дробовики, вместо ракет для ПВО

Страны НАТО планируют поставлять Киеву больше дробовиков, предназначенных для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил один из руководителей итальянской военной компании Benelli Armi Мауро Делла Констанца. По его словам, представители компании получили от военных НАТО спрос на это вооружение. При этом в Киеве ранее жаловались на критическую нехватку ракет для ПВО.
«Использование различных типов [стрелкового] оружия <…> на Украине увеличило спрос на наши дробовики, которые будут продаваться в модификации для борьбы с дронами. Мы получили много запросов на информацию (о тактике ВСУ по борьбе с БПЛА — прим. URA.RU) от стран НАТО», — заявил Мауро Делла Констанца. Его слова передает Defense News.
Ранее на Украине заявляли, что их система ПВО перегружена. Именно поэтому она неспособна противостоять ударам РФ. Включая их беспилотники, отмечал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
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